Het Amerikaanse Congres heeft donderdag een tijdelijke begroting goedgekeurd om een 'shutdown' van de federale overheidsdiensten te vermijden.

Het Huis van Afgevaardigden keurde de wettekst goed met 254 stemmen tegen 175, waarmee de huidige begroting verlengd wordt tot 3 december.

Eerder had de Senaat de tekst al met een comfortable meerderheid goedgekeurd. De Democratische president Joe Biden moet de wet nu voor middernacht afkondigen.

Bij het wisselen van de maand eindigt het fiscale jaar. Het Congres moest daarom opnieuw toestemming geven voor de overheidsuitgaven. Als dat niet was gelukt, waren de gevolgen ingrijpend geweest: salarissen konden niet meer worden betaald en sommige overheidsdiensten hadden de deuren moeten sluiten.

Trumps muur

Dergelijke politieke crises komen vaker voor in de Verenigde Staten, waar conflicten tussen Democraten en Republikeinen besluitvorming kunnen lamleggen. De langste shutdown duurde 35 dagen en vond plaats in 2018 en 2019, toen president Donald Trump met het Congres ruziede over geld voor de bouw van muur aan de grens met Mexico. Toen zagen ambtenaren zich genoodzaakt om hun eigendommen online te verkopen om hun rekeningen te kunnen betalen.

Hoewel een 'shutdown' dit keer afgewend lijkt, moeten Republikeinen en Democraten het ook nog eens zien te worden over een ander terugkerend probleemdossier: het verhogen van het schuldplafond. Dat gaat over het maximale bedrag dat de Amerikaanse staat mag lenen. Als dat niet omhoog gaat, komt de overheid naar verwachting op 18 oktober zonder geld te zitten. In dat dossier hebben de Republikeinen al aangekondigd dat ze de regerende Democraten niet uit de nood zullen helpen.

