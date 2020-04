Amerikaans overheidspersoneel heeft tweehonderdduizend mondmaskers, die besteld waren door de stad Berlijn, in beslag genomen in de Thaise hoofdstad Bangkok. Dat zegt de binnenlandminister van de deelstaat Berlijn, Andreas Geisel, vrijdag. Hij beschuldigt de VS van 'moderne piraterij'.

De FFP2-maskers, die beschermen tegen besmetting, waren bestemd voor de politie van Berlijn, zegt Geisel. Berlijn bestelde ze bij een Amerikaans bedrijf en heeft ervoor betaald. De krant Tagesspiegel schrijft dat de maskers geproduceerd zijn in China.

In een persbericht haalt Geisel uit naar de VS. 'We zien dit als een daad van moderne piraterij', zegt hij. 'Dit is niet hoe je trans-Atlantische bondgenoten behandelt. Zelfs in tijden van een globale crisis, moeten we niet de methodes uit het Wilde Westen laten heersen.'

Geisel riep de federale regering op om Washington aan te manen om de internationale regels te respecteren.

Berlijn is trouwens niet de eerste die te lijden heeft onder het gedrag van de Amerikanen. Franse politici beschuldigden de VS er recent van dat ze voorraden beschermingsmaskers opkochten in China die bedoeld waren voor Frankrijk.

Daar komt nog bovenop dat de Verenigde Staten het Amerikaanse bedrijf 3M verplicht hebben om zoveel mogelijk N95-maskers, het Amerikaanse equivalent van FFP2, te leveren. De groep produceert ook in China.

