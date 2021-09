Een drone-aanval van het Amerikaanse leger vernietigde op 29 augustus in Kaboel een IS-bomauto, zei het Pentagon. Volgens The New York Times kwamen er enkel burgers om die allicht niets met IS te maken hadden.

Het was het laatste bombardement van de twintigjarige oorlog in Afghanistan. Op zondag 29 augustus, twee dagen voor het definitieve vertrek van de laatste soldaat, bombardeerde een Amerikaanse drone een auto in Kaboel, waarvan vermoed werd dat hij door terreurgroep Islamitische Staat bij een bomaanslag gebruikt zou worden. Het Pentagon noemde het bombardement een 'gerechtvaardigde aanval.' Ook Knack berichtte over het nieuwsfeit. Maar een onderzoek van The New York Times zet nu grote vraagtekens bij het officiële relaas. Het doelwit van het bombardement, door de krant geïdentificeerd als de 43-jarige Afghaan Zemari Ahmadi, beraamde volgens het Pentagon een aanslag op de luchthaven van Kaboel. Twee dagen voordien waren bij een aanslag door de Afghaanse tak van IS aan het vliegveld meer dan 100 Afghanen en dertien Amerikaanse soldaten omgekomen. Die zondag was Zemari Ahmadi de hele dag in de weer voor Nutrition and Education International, een hulporganisatie uit Californië waar hij sinds 2006 bij in dienst was. De NYT bekeek beelden van plaatselijke bewakingscamera's, analyseerde de site van het bombardement en sprak met experts en meer dan tien collega's, familieleden en getuigen. Daaruit blijkt volgens de krant dat het leger allicht verkeerde conclusies trok uit de bewegingen van Ahmadi en dat er geen reden was voor het bombardement. Ahmadi zou ook geen banden hebben gehad met IS.De auto van Ahmadi zou die ochtend opgemerkt zijn door een Amerikaanse surveillancedrone aan een safehouse van IS. Het vliegtuig bleef Ahmadi's auto, een bedrijfsvoertuig van de ngo, de hele dag volgen. In de namiddag zou Ahmadi zware pakketten in de auto hebben geladen, mogelijk explosieven. Amerikaanse bevelhebbers waren ervan overtuigd dat Ahmadi een onmiddellijke bedreiging vormde voor de troepen aan de luchthaven. Wanneer Ahmadi om 16:50 uur de binnenplaats van zijn huis binnenreed werd het bevel gegeven een raket af te vuren. Volgens het Pentagon kwamen bij het bombardement drie burgers om. The New York Times telde tien dodelijke slachtoffers, onder wie zeven jonge kinderen, allen naaste familieleden van Ahmadi die met hem het huis deelden. Het Pentagon, bij monde van generaal Mark Milley, beweerde dat het bombardement een onmiddellijke, secundaire explosie veroorzaakte, waaruit zou moeten blijken dat de auto van Ahmadi explosieven aan boord had. Verschillende experts zeggen echter tegen de NYT dat ze geen sporen vonden van een bijkomende, krachtigere explosie in de binnenplaats waar de auto geparkeerd stond. De verdachte pakketten die Ahmadi in zijn auto laadde, dat bleken grote jerrycans die Ahmadi met water vulde aan het kantoor van zijn werkgever, omdat er in zijn wijk geen watervoorziening meer was. Volgens het leger suggereerden Ahmadi's trips die dag dat hij banden had met IS, maar eigenlijk bracht hij verschillende collega's van en naar het werk.'Dit zet ernstige vraagtekens bij de geloofwaardigheid van de inlichtingen of de technologie die gebruikt werd om dit (Ahmadi, nvdr.) als legitiem doelwit aan te merken', zegt Chris Cobb-Smith, Brits veteraan en veiligheidsconsultant, tegen de NYT. Zemari Ahmadi had asiel aangevraagd bij de Amerikaanse autoriteiten. 'Ze waren allen onschuldig', zegt Emal Ahmadi, broer van Zemari, in de krant. 'Jullie zeggen dat hij IS was, maar hij werkte voor de Amerikanen.'