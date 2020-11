De Verenigde Staten gaan 'onmiddellijke' maatregelen nemen tegen organisaties die banden hebben met de BDS-beweging, de wereldwijde campagne die oproept tot een boycot van Israël. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo donderdag gezegd tijdens een persmoment met de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.

Pompeo noemde de beweging 'antisemitisch' en volgens hem voert ze een 'haatcampagne'.

De BDS-beweging (Boycott, Divestment and Sanctions) wil met de economische, culturele en wetenschappelijke boycot van Israël verkrijgen dat er een einde komt aan de bezetting en de kolonisering van de Palestijnse gebieden.

Volgens Israël trekt de beweging zelfs het bestaan van een Joodse staat in twijfel, iets wat BDS ontkent. Pompeo brengt donderdag trouwens een bezoek aan de door Israël bezette Golanhoogten. Israël veroverde dat gebied op Syrië tijdens de oorlog van 1967.

De aftredende Amerikaanse president Donald Trump erkende vorig jaar de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten.

Pompeo noemde de beweging 'antisemitisch' en volgens hem voert ze een 'haatcampagne'.De BDS-beweging (Boycott, Divestment and Sanctions) wil met de economische, culturele en wetenschappelijke boycot van Israël verkrijgen dat er een einde komt aan de bezetting en de kolonisering van de Palestijnse gebieden. Volgens Israël trekt de beweging zelfs het bestaan van een Joodse staat in twijfel, iets wat BDS ontkent. Pompeo brengt donderdag trouwens een bezoek aan de door Israël bezette Golanhoogten. Israël veroverde dat gebied op Syrië tijdens de oorlog van 1967.De aftredende Amerikaanse president Donald Trump erkende vorig jaar de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogten.