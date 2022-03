De Verenigde Staten hebben vrijdag aangekondigd dat ze de besprekingen met de taliban in Doha, Qatar, afzeggen nadat de radicaalislamitische beweging eerder deze week had beslist om de middelbare scholen voor Afghaanse meisjes toch niet te openen.

De scholen zouden woensdag in principe voor het eerst weer open gaan nadat de taliban een halfjaar geleden de macht overnamen, maar ze moesten enkele uren later alweer de deuren sluiten. Nochtans hadden de taliban herhaaldelijk gezegd hun engagementen inzake onderwijs voor meisjes te zullen nakomen. 'Wij hebben een aantal afspraken geannuleerd, waaronder bijeenkomsten die in Doha gepland waren voor het Doha Forum, en hebben duidelijk gemaakt dat wij dit besluit zien als een potentieel keerpunt in ons engagement', aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

