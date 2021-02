Een Amerikaanse grand jury heeft besloten geen agenten aan te klagen die betrokken waren bij de arrestatie van de Afro-Amerikaanse man Daniel Prude in maart vorig jaar. De man kreeg tijdens zijn arrestatie in de stad Rochester, in de staat New York, een kap over zijn hoofd en overleed een week later aan de gevolgen van verstikking.

In het Amerikaanse strafrecht wordt soms gekozen om te werken met een grand jury, die de zaak moet beoordelen en dan beslist of betrokkenen al dan niet voor de rechter moeten verschijnen. Die jury besliste dinsdag om de agenten in de zaak niet te laten vervolgen.

'Ik ben buitengewoon teleurgesteld, maar we moeten deze beslissing respecteren', aldus de procureur-generaal van New York. De 41-jarige Daniel Prude kwam om het leven in het ziekenhuis op 30 maart 2020, zeven dagen nadat de politie hem gearresteerd had in Rochester, in het noorden van de staat New York.

Bij zijn arrestatie kreeg Prude, die op dat moment een psychose had, een kap over zijn hoofd en werd hij door agenten tegen de grond gedrukt. Zijn familie had de beelden van een bodycam verkregen met een beroep op regels over openbaarheid van informatie. De dood van Prude leidde in de VS tot heel wat protesten. De politiechef van Rochester, La'Ron Singletary, trad zelf af omwille van de zaak.

