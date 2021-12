In Oekraïne hangt ex-president Petro Porosjenko een proces wegens hoogverraad boven het hoofd, omdat hij met de separatisten in het oosten van het land zou hebben samengewerkt.

Concreet wordt het voormalige staatshoofd aangewreven dat hij door de aankoop van kolen ter waarde van ongeveer 56 miljoen euro in de separatistische gebieden 'terroristische activiteiten' zou hebben gefinancierd, aldus de aanklager van het Nationaal Onderzoeksbureau. Porosjenko zou op aanwijzingen en in het belang van Rusland hebben gehandeld.

Porosjenko heeft vrijdag het land verlaten, maar zal volgens zijn partij Europese Solidariteit terugkeren na de feestdagen. De partij zegt dat de aanklachten politiek gemotiveerd zijn. In geval van een veroordeling riskeert hij tot vijftien jaar gevangenis en inbeslagname van zijn eigendommen.

Sinds zijn verkiezingsnederlaag in 2019 zijn al meerdere gerechtszaken tegen hem ingeleid, maar het kwam nooit tot een veroordeling.

