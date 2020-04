Oekraïense media melden dat vrijdag al gestemd kan worden over de aanstelling van Micheil Saakasjvili, die tot 2013 president van Georgië was en daarna gouverneur van de Oekraïense regio Odessa werd.

De oud-president ontvluchtte zijn land jaren na het einde van zijn presidentschap in 2013, en werd vijf jaar terug gouverneur van de Oekraïense regio Odessa, maar stapte anderhalf jaar later op en beschuldigde toenmalig president Petro Porosjenko ervan de corruptie in het land verder te zetten. Volgens de Georgiër heeft de Oekraïense president Volodimir Zelensky hem gevraagd te helpen bij de herschikking van de regering.

Saakasjvili noemt het op sociale media een 'grote eer' dat president Zelensky hem de post heeft aangeboden. 'Samen met het team van de president ben ik klaar om samen te werken met alle patriottische krachten in het Oekraïense parlement en met andere politieke krachten in de samenleving, zodat Oekraïne de huidige globale crisis overleeft en alle uitdagingen met minimale verliezen beheert.'

Oekraïense media melden dat vrijdag al gestemd kan worden over de aanstelling van Saakasjvili. Saakasjvili was zo'n vijf jaar geleden ook al gouverneur in Oekraïne, waar hij het staatsburgerschap had gekregen. Daarvoor was hij van 2004 tot 2013 president van Georgië. In 2008 leidde hij het land in een korte oorlog tegen de Russen. Na die oorlog verloor Georgië de controle over twee regio's. Na zijn presidentschap beschuldigden politieke rivalen hem van machtsmisbruik.

In 2017 werd Saakasjvili's Oekraïens staatsburgerschap ingetrokken toen hij in het buitenland was, maar vanuit Polen stak hij de grens weer over met een groep aanhangers. Hij leidde enkele straatprotesten tot hij in 2018 werd opgepakt en het land werd uitgezet. Hij bracht onder meer tijd door in Nederland, waar zijn echtgenote Sandra Roelofs vandaan komt.

De nieuwe regering van Oekraïne is Saakasjvili beter gezind. Hij kon vorig jaar triomfantelijk terugkeren, nadat Porosjenko de verkiezingen had verloren. Zelensky gaf Saakasjvili ook het Oekraïense staatsburgerschap terug.

