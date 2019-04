In de Democratische Republiek Congo worden na een ongeval met een ferry ongeveer 150 opvarenden vermist. Er wordt gevreesd voor hun leven.

De ferry zonk naar verluidt maandagavond plaatselijke tijd in het Kivumeer, in het oosten van het land. President Felix-Antoine Tshisekedi twitterde al 'diep bedroefd' te zijn over de tragedie en uitte zijn medeleven aan de nabestaanden.

Regionaal minister voor Transport Jacqueline Ngengele verklaarde dat van de geschatte 200 passagiers slechts 40 mensen konden worden gered. Tot hiertoe werden officieel al drie doden geteld.

Potentiële oorzaken van de schipbreuk zijn volgens Ngengele slecht weer en een overbeladen boot. Een andere verantwoordelijke meldde dat het schip verouderd was en de passagiers geen reddingsvesten droegen.

Ongevallen met ferry's zijn op de Congolese rivieren en meren eerder schering en inslag. Een van de ergste incidenten deed zich voor in mei 2001 toen bij het zinken van een ferry op het Kivumeer in Goma tussen de 100 en 150 mensen verdronken.