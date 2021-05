Israël en de Gazastrook zijn verwikkeld in de gewelddadigste confrontatie sinds 2014. De Israëlische minister van Defensie Benny Gantz zegt dat het leger de Gazastrook zal blijven aanvallen tot er 'totale, langdurige stilte' is vanuit het Palestijnse gebied.

Dan zou Gantz pas willen onderhandelen over een wapenstilstand. Gantz zei dat in de stad Ashkelon, die de laatste dagen veelvuldig met raketten onder vuur is genomen door Hamas. Israël heeft ook meerdere aanvallen uitgevoerd op de Gazastrook.

Ergste geweld in jaren

In het Palestijnse gebied kwamen zeker 48 mensen om het leven, in Israël 5. Naast de stijgende dodentol raakten meer dan 300 Palestijnen gewond. Aan Israëlische zijde raakten meer dan 100 mensen gewond.

In de Gazastrook is veel schade aangericht door de Israëlische raketten. Alle politiebureaus zouden zijn verwoest, net als veel huizen. Volgens het leger van Israël is dit het zwaarste bombardement dat ze hebben uitgevoerd sinds 2014.

Verwoeste huizen, gebombardeerde auto's en een getroffen olieraffinaderij: ook Israël werd woensdag wakker met schade die het land sinds de oorlog in de Gazastrook in 2014 niet meer heeft gezien.

Michel belt Rivlin

Veel internationale leiders hebben beide kampen opgeroepen om te stoppen met het geweld. Onder meer de Britse premier Boris Johnson, de Duitse buitenlandminister Heiko Maas, de Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Erdogan willen dat er een einde komt aan de wederzijdse aanvallen.

Europees Raadsvoorzitter Charles Michel heeft woensdag met de Israëlische president Reuven Rivlin gebeld en opgeroepen tot een onmiddellijke de-escalatie. 'Zeer bezorgd over de recente opleving van geweld en willekeurige doelwitten. De prioriteit moet gaan naar een onmiddelijke de-escalatie en het voorkomen van de dood van onschuldige burgers aan beide kanten', tweette hij.

Vrees voor 'grootschalige oorlog'

De escalatie komt er na rellen in Oost-Jeruzalem, het Palestijnse deel van de stad dat volgens het internationaal recht illegaal wordt bezet en werd geannexeerd door Israël.

VN-gezant voor het Midden-Oosten Tor Wennesland waarschuwde voor een 'grootschalige oorlog'. 'Een oorlog in Gaza zou verwoestend zijn en de gewone mensen zouden de prijs betalen' in de zeer kleine Palestijnse grondgebieden, waar twee miljoen mensen wonen die lijden onder de blokkades, de armoede en het werkloosheidscijfer van ongeveer 50 procent.

Lees verder onder de foto

Asdod, Israël, 12 mei 2021. © Belga Image

Sommige waarnemers vrezen dat de onrust onder de burgerbevolking zou kunnen escaleren nu demonstranten met Palestijnse vlaggen auto's en eigendommen in brand hebben gestoken, slaags zijn geraakt met de Israëlische politie en Joodse automobilisten hebben aangevallen in verschillende gemengde steden in het hele land.

In Israël riep premier Benjamin Netanyahu de noodtoestand uit in de gemengde Joods-Arabische stad Lod. De politie maakt er melding van rellen door de Arabische minderheid en president Rivlin spreekt zelfs van een 'pogrom'.

VN-Veiligheidsraad

Naar aanleiding van het geweld zal de VN-Veiligheidsraad woensdag opnieuw een spoedvergadering achter gesloten deuren houden, de tweede in drie dagen, aldus diplomatieke bronnen.

De eerste bijeenkomst op maandag eindigde zonder een gezamenlijke verklaring vanwege de terughoudendheid van de Verenigde Staten om 'in dit stadium' een tekst goed te keuren. Diplomatieke bronnen vertelden maandag dat de VN, met de hulp van Qatar en Egypte, een poging tot bemiddeling gestart is met de 'betrokken partijen' om een de-escalatie te bewerkstelligen.

Dan zou Gantz pas willen onderhandelen over een wapenstilstand. Gantz zei dat in de stad Ashkelon, die de laatste dagen veelvuldig met raketten onder vuur is genomen door Hamas. Israël heeft ook meerdere aanvallen uitgevoerd op de Gazastrook. In het Palestijnse gebied kwamen zeker 48 mensen om het leven, in Israël 5. Naast de stijgende dodentol raakten meer dan 300 Palestijnen gewond. Aan Israëlische zijde raakten meer dan 100 mensen gewond. In de Gazastrook is veel schade aangericht door de Israëlische raketten. Alle politiebureaus zouden zijn verwoest, net als veel huizen. Volgens het leger van Israël is dit het zwaarste bombardement dat ze hebben uitgevoerd sinds 2014. Verwoeste huizen, gebombardeerde auto's en een getroffen olieraffinaderij: ook Israël werd woensdag wakker met schade die het land sinds de oorlog in de Gazastrook in 2014 niet meer heeft gezien. Veel internationale leiders hebben beide kampen opgeroepen om te stoppen met het geweld. Onder meer de Britse premier Boris Johnson, de Duitse buitenlandminister Heiko Maas, de Russische president Vladimir Poetin en de Turkse president Erdogan willen dat er een einde komt aan de wederzijdse aanvallen.Europees Raadsvoorzitter Charles Michel heeft woensdag met de Israëlische president Reuven Rivlin gebeld en opgeroepen tot een onmiddellijke de-escalatie. 'Zeer bezorgd over de recente opleving van geweld en willekeurige doelwitten. De prioriteit moet gaan naar een onmiddelijke de-escalatie en het voorkomen van de dood van onschuldige burgers aan beide kanten', tweette hij.De escalatie komt er na rellen in Oost-Jeruzalem, het Palestijnse deel van de stad dat volgens het internationaal recht illegaal wordt bezet en werd geannexeerd door Israël. VN-gezant voor het Midden-Oosten Tor Wennesland waarschuwde voor een 'grootschalige oorlog'. 'Een oorlog in Gaza zou verwoestend zijn en de gewone mensen zouden de prijs betalen' in de zeer kleine Palestijnse grondgebieden, waar twee miljoen mensen wonen die lijden onder de blokkades, de armoede en het werkloosheidscijfer van ongeveer 50 procent.Lees verder onder de fotoSommige waarnemers vrezen dat de onrust onder de burgerbevolking zou kunnen escaleren nu demonstranten met Palestijnse vlaggen auto's en eigendommen in brand hebben gestoken, slaags zijn geraakt met de Israëlische politie en Joodse automobilisten hebben aangevallen in verschillende gemengde steden in het hele land. In Israël riep premier Benjamin Netanyahu de noodtoestand uit in de gemengde Joods-Arabische stad Lod. De politie maakt er melding van rellen door de Arabische minderheid en president Rivlin spreekt zelfs van een 'pogrom'. Naar aanleiding van het geweld zal de VN-Veiligheidsraad woensdag opnieuw een spoedvergadering achter gesloten deuren houden, de tweede in drie dagen, aldus diplomatieke bronnen. De eerste bijeenkomst op maandag eindigde zonder een gezamenlijke verklaring vanwege de terughoudendheid van de Verenigde Staten om 'in dit stadium' een tekst goed te keuren. Diplomatieke bronnen vertelden maandag dat de VN, met de hulp van Qatar en Egypte, een poging tot bemiddeling gestart is met de 'betrokken partijen' om een de-escalatie te bewerkstelligen.