Toen de Colombiaanse regering en de guerrillabeweging FARC eind 2016 een vredesakkoord ondertekenden, juichten wetenschappers omdat ze de biodiversiteit zouden kunnen onderzoeken in voordien ontoegankelijke gebieden. Maar die gebieden worden vandaag aan een recordtempo vernietigd. Waar liep het mis?

Na Brazilië is Colombia het land met de meeste biodiversiteit ter wereld. Het Andesgebergte loopt er over in het Amazonewoud. Het gebied grenst aan twee oceanen en de Caraïbische tropen. Hier vind je tien procent van alle organismen op de planeet en honderden dieren die je elders niet tegenkomt.

...