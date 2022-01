Meer dan 4.000 migranten zijn vorig jaar gestorven of verdwenen bij het oversteken van de Middellandse Zee naar Spanje, twee keer zoveel als in 2020. Zo blijkt uit een maandag gepubliceerd rapport van de ngo Caminando Fronteras.

De ngo - die de administratie bijhoudt via oproepen van migranten of hun familieleden op haar noodnummers - telde in 2021 4.404 dode of vermiste migranten op de migratieroutes naar Spanje, een gemiddelde van 12 per dag, waardoor dat het dodelijkste jaar is sinds 2015, toen het werk van de ngo begon.

De lichamen van de meesten (94 procent) zijn nooit teruggevonden en worden daarom als vermist geteld.

In 2020 telde Caminando Fronteras 2.170 doden of vermisten.

De raming van de ngo voor 2021 is veel hoger dan die van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM), die minstens 955 doden of vermisten heeft geteld bij de overtocht naar de Canarische Eilanden en 324 naar het Spaanse vasteland en de Balearen vanuit Marokko en Algerije.

Maar het VN-agentschap schat ook dat 2021 een extreem dodelijk jaar was, het dodelijkste sinds 1997 volgens de gegevens en die van de Spaanse ngo APDHA.

In 2021 zijn minstens 37.385 migranten aan de Spaanse kust aangekomen, volgens de laatste cijfers van het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Spanje blijft een van de belangrijkste toegangspoorten voor illegale migranten naar Europa.

