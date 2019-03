Voorzitter Europees parlement: Mussolini deed 'enkele positieve dingen'

'Hij heeft positieve dingen gedaan om de infrastructuur in ons land op te bouwen. Voor hij de oorlog heeft verklaard aan de hele wereld in navolging van Hitler. Voor hij raciale wetten invoerde. En voor de tragische Matteotti-affaire', zei Tajani aan de Italiaanse zender Radio24.

'Ik ben geen fascist, ik ben nooit fascist geweest. Maar als we eerlijk moeten zijn, bouwde hij wegen, bruggen, gebouwen, sportinfrastructuur, en hij won veel land (op moeras). Als je een historisch oordeel velt, moet je objectief zijn', zei Tajani.

Mussolini's regime duurde van 1922 tot 1943. Giacomo Matteotti was een parlementslid uit de oppositie die door een fascistische knokploeg vermoord werd in 1924. De raciale wetten in Italië werden in 1938 ingevoerd, en het land begon samen met nazi-Duitsland in 1940 aan de Tweede Wereldoorlog.

Tajani sprak op de radio met 'La Zanzara' ('De Muskiet'), een controversiële radioshow die erom bekendstaat dat ze haar gasten politiek incorrecte uitspraken ontlokt. De voorzitter van het Europees Parlement is medeoprichter van de Forza Italia van ex-president Silvio Berlusconi. Berlusconi lokte ook al eens hevige kritiek uit toen hij zei dat Mussolini, afgezien van zijn raciale wetten, een leider was die 'het in veel andere opzichten goed heeft gedaan'.

De fractieleider van de sociaaldemocraten in het Europees Parlement, Udo Bullman, zei al dat Tajani's uitspraken 'ongelofelijk' zijn. 'Hoe kan een voorzitter van het Europees Parlement er niet in slagen om de aard van fascisme te erkennen?' schreef hij op Twitter.

Op Twitter reageerde Tajani dat 'zij die manipuleren wat ik gezegd heb zich zouden moeten schamen'. 'Ik ben altijd een overtuigde anti-fascist geweest. Ik zal niet toelaten dat anderen iets anders suggereren.'