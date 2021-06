Donald Rumsfeld, een Republikeinse havik die onder president George Bush jr minister van Defensie was, is op 88-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt.

Donald Rumsfeld, een Republikeinse havik die onder president George Bush jr minister van Defensie was, is in Taos in de staat New Mexico temidden van zijn familieleden op 88-jarige leeftijd overleden, zo heeft zijn familie woensdag bekendgemaakt. Een doodsoorzaak is niet vermeld. Rumsfeld werd op 9 juli 1932 in Evanston (Illinois) geboren. Hij was vier keer Congreslid voor Illinois. Hj was van 1975 tot 1979 minister van Defensie onder de Republikeinse president Gerald Ford en van 2001 tot 2006 onder zijn partijgenoot George Walker Bush. Hij is zowel de jongste als oudste minister van landsverdediging van de VS. Onder Bush speelde hij na de aanslagen van 11/09 een sleutelrol in het plannen en lanceren - van de oorlogen in Afghanistan en Irak.