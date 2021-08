De huidige job van de voormalige Afghaanse politicus Sayed Ahmad Shah Saadat staat in schril contrast met zijn eerdere betrekking.

Sayed Ahmad Shah Saadat is de voormalige minister van Communicatie van Afghanistan. Hij zat twee jaar in het kabinet van president Ashraf Ghani tot hij het in 2018 naar eigen zeggen had gehad met de corruptie binnen de regering. Hij ging vervolgens aan de slag als consultant in de telecomsector in Afghanistan.

Omdat de veiligheidssituatie in Afghanistan steeds slechter werd, verliet Saadat eind 2020 zijn geboorteland en vestigde zich in Duitsland op zoek naar een betere toekomst.

Saadat werkt momenteel als fietskoerier in Leipzig waar hij maaltijden bezorgt. Het is een job als een ander, zegt de 49-jarige Saadat aan het persagentschap Reuters. 'Ik hoef me nergens voor te schamen. Ik hoop dat andere politici hetzelfde doen in plaats van zich te verstoppen.'

Sadaat heeft nochtans een diploma IT en Telecom, maar door zijn gebrekkige kennis van de Duitse taal slaagt hij er niet in een functie te vinden die past bij zijn achtergrond.

'De taal is het belangrijkste element', zegt Sadaat, die elke weekdag vier uur Duitse les volgt en daarna aan zijn zes uur durende avondshift begint om maaltijden te bezorgen. In het weekend is hij tien uur in de weer als maaltijdbezorger. Vooral het fietsen tussen het drukke autoverkeer was voor hem naar eigen zeggen een uitdaging. Met een uurloon van 15 euro kan hij zijn kosten, waarvan een huur van 420 euro per maand, betalen.

De voormalige politicus hoopt dat er op korte termijn een mogelijkheid bestaat om de Duitse regering bij te staan over de problemen in Afghanistan. Hij roept de internationale gemeenschap op om de rug niet te keren naar het fel geteisterde land.

Het verhaal van Sadaat krijgt momenteel extra aandacht aangezien heel wat Afghanen na de machtsovername van de taliban het land willen verlaten, eveneens op zoek naar een betere toekomst. Duitsland heeft de voorbije dagen zo'n 4.000 Afghanen uit het land kunnen evacueren.

