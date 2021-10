De eerder dit jaar opgestapte gouverneur van de staat New York, Andrew Cuomo, is donderdag aangeklaagd voor seksuele agressie. Een en ander heeft te maken met beschuldigingen dat hij vorig jaar een van zijn medewerksters betastte.

De medewerkster, Brittany Commisso, beschuldigde Cuomo ervan haar in zijn ambtswoning betast te hebben, en ze diende in augustus een klacht in. De klacht kwam er enkele dagen na een vernietigend rapport over de vele aantijgingen van seksuele agressie tegen de 63-jarige Democraat.

In dat rapport werden elf gevallen opgelijst van vrouwen die slachtoffer werden van Cuomo. Een week na de publicatie van dat rapport nam Cuomo ontslag.

De oud-gouverneur ontkent de claims met klem. Deze nieuwe stap in de juridische problemen van Cuomo kan leiden tot een proces.

