Dertig jaar na de val van de Muur zijn Oost en West in Europa nog steeds niet verenigd. Daar spint het populisme garen bij.

Aan de vooravond van de dertigste verjaardag van de val van de Muur in Berlijn had de BBC een gesprekje met de inmiddels 88-jarige en zwaar zieke Mikhaïl Gorbatsjov. De laatste Sovjetleider ziet vanaf zijn ziekbed met lede ogen aan hoe de nucleaire akkoorden tussen Oost en West, waar hij in de jaren tachtig mee voor tekende, worden teruggedraaid. Het Westen en Rusland moeten opnieuw leren om met elkaar te praten, vindt een sombere Gorbatsjov. Maar zolang Vladimir Poetin de democratie in de Europese Unie ondermijn...