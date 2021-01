Bij twee zelfmoordaanslagen in de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn donderdag minstens 28 mensen gedood en meer dan 70 anderen gewond geraakt.

Dat heeft het hoofd van de civiele bescherming, Kadhim Buhan, na de zware dubbele aanslag aan journalisten gezegd.

De twee daders bliezen zich op een marktplein op tijdens een achtervolging door veiligheidstroepen, zei legerwoordvoerder Jahia Rasul. De aanslag, in de wijk Bab al-Scharki in het stadscentrum, is nog niet opgeëist.

Videobeelden van na de explosies tonen verscheidene doden en gewonden die op het plein liggen. Reddingswerkers verzorgen de slachtoffers. Op de grond zijn bloedsporen te zien.

Het was de zwaarste zelfmoordaanslag in Irak in meer dan een jaar. Het land lijdt nog onder de gevolgen van de strijd tegen de soennitische terreurmilitie IS (Islamitische Staat), die tussen 2014 en 2017 over grote gebieden in het noorden en westen van Irak heerste. Een van de zwaarste aanslagen van de voorbije jaren deed zich in januari 2018 voor, toen twee aanslagplegers op een drukke markt in Bagdad 38 mensen om het leven brachten.

De Iraakse veiligheidstroepen konden IS met internationale steun, vooral van de Verenigde Staten, militair overwinnen, maar cellen van de terroristen zijn nog steeds actief en plegen regelmatig aanslagen.

