Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen is gewonnen voor een vaccinatiecertificaat dat in alle lidstaten van de Europese Unie wordt erkend. Ze vraagt wel een debat over de eventuele rechten die aan zo'n vaccinpaspoort gekoppeld zouden worden.

'Het is absoluut noodzakelijk om een certificaat te hebben wanneer je gevaccineerd bent. Dat is een medische noodzaak. Het moet ook wederzijds erkend worden', zo verklaarde von der Leyen tijdens een persconferentie met de Portugese premier Antonio Costa in Lissabon. Meteen rijst echter de 'politieke en juridische' vraag welke rechten er gekoppeld zouden worden aan zo'n vaccinpas, stipte von der Leyen aan. Zouden de houders ervan bijvoorbeeld opnieuw ongehinderd kunnen rondreizen in Europa terwijl anderen van dat recht verstoken blijven omdat ze nog moeten wachten op hun prikje? Sommige lidstaten waarschuwden al voor discriminatie.

'Het is steeds belangrijk een billijk evenwicht te vinden. Je kan bijvoorbeeld een certificaat combineren met een negatieve coronatest voor degenen die nog geen toegang tot een vaccin hebben gehad', suggereerde von der Leyen. Ze dringt aan op afspraken op Europees niveau. De regeringsleiders bespreken de nieuwste ontwikkelingen in de coronacrisis aanstaande donderdag via videoconferentie.

Toerisme

Het idee van een vaccinpaspoort werd eerder deze week op tafel gelegd door de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis, die de belangrijke toeristische sector in zijn land zo snel mogelijk weer aan de gang wil krijgen, wil van vaccinatie geen expliciete voorwaarde maken om te reizen. Wel zou een garantie op ongehinderd reizen mensen kunnen motiveren om voor een vaccin te kiezen, argumenteert de Griek. Binnen de Europese Unie kunnen mensen nog steeds rondreizen. In de praktijk wordt het vrije verkeer echter flink gehinderd door de beperkende maatregelen die de lidstaten nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat gaat van de verplichting om een negatieve coronatest voor te leggen tot het respecteren van een quarantaine na aankomst.

'Het is absoluut noodzakelijk om een certificaat te hebben wanneer je gevaccineerd bent. Dat is een medische noodzaak. Het moet ook wederzijds erkend worden', zo verklaarde von der Leyen tijdens een persconferentie met de Portugese premier Antonio Costa in Lissabon. Meteen rijst echter de 'politieke en juridische' vraag welke rechten er gekoppeld zouden worden aan zo'n vaccinpas, stipte von der Leyen aan. Zouden de houders ervan bijvoorbeeld opnieuw ongehinderd kunnen rondreizen in Europa terwijl anderen van dat recht verstoken blijven omdat ze nog moeten wachten op hun prikje? Sommige lidstaten waarschuwden al voor discriminatie. 'Het is steeds belangrijk een billijk evenwicht te vinden. Je kan bijvoorbeeld een certificaat combineren met een negatieve coronatest voor degenen die nog geen toegang tot een vaccin hebben gehad', suggereerde von der Leyen. Ze dringt aan op afspraken op Europees niveau. De regeringsleiders bespreken de nieuwste ontwikkelingen in de coronacrisis aanstaande donderdag via videoconferentie. Het idee van een vaccinpaspoort werd eerder deze week op tafel gelegd door de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis, die de belangrijke toeristische sector in zijn land zo snel mogelijk weer aan de gang wil krijgen, wil van vaccinatie geen expliciete voorwaarde maken om te reizen. Wel zou een garantie op ongehinderd reizen mensen kunnen motiveren om voor een vaccin te kiezen, argumenteert de Griek. Binnen de Europese Unie kunnen mensen nog steeds rondreizen. In de praktijk wordt het vrije verkeer echter flink gehinderd door de beperkende maatregelen die de lidstaten nemen om de verspreiding van het coronavirus in te dammen. Dat gaat van de verplichting om een negatieve coronatest voor te leggen tot het respecteren van een quarantaine na aankomst.