In de betwiste Kaukasische regio is sinds enkele dagen het geweld tussen Armeense separatisten en Azerbeidzjaanse troepen weer opgeflakkerd.

De vijftien leden van de Veiligheidsraad scharen zich achter 'de oproep van de secretaris-generaal' van de VN, António Guterres. Aan de strijdende partijen wordt gevraagd om 'de gevechten onmiddellijk te stoppen, de spanningen te verminderen, en terug te keren naar constructieve onderhandelingen'. Ze 'veroordelen krachtig het gebruik van geweld en betreuren het verlies aan mensenlevens onder de burgerbevolking', zo staat nog in de mededeling.

Tot slot wordt in de tekst ook de 'volle steun' uitgesproken voor een 'centrale rol van de covoorzitters (VS, Rusland en Frankrijk) van de groep van Minsk bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)'.

Er wordt bij de strijdende partijen aangedrongen om nauw met hen samen te werken voor een 'dringende hervatting van de dialoog zonder voorafgaande voorwaarden'.

De verklaring werd aangenomen op een spoedbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad. De bijzondere zitting kwam er op verzoek van Duitsland en Frankrijk, met steun van Estland, België en Groot-Brittannië.

Het conflict tussen de gewezen Sovjetrepublieken sleept al jaren aan. De regio Nagorno-Karabach is een enclave in Armenië die in de Sovjet-Unie deel uitmaakte van de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan. Armenië heeft de streek al lang in handen en de bevolking is overwegend Armeens, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug. In het conflict krijgt Azerbeidzjan steun van Turkije. Het gebied scheurde zich af in 1988, wat in 1992-1994 leidde tot een conflict waarbij 30.000 doden vielen.

Sinds 1994 geldt een broos bestand. De huidige gevechten vormen de meest dodelijke heropflakkering van het geweld van de afgelopen jaren.

De vijftien leden van de Veiligheidsraad scharen zich achter 'de oproep van de secretaris-generaal' van de VN, António Guterres. Aan de strijdende partijen wordt gevraagd om 'de gevechten onmiddellijk te stoppen, de spanningen te verminderen, en terug te keren naar constructieve onderhandelingen'. Ze 'veroordelen krachtig het gebruik van geweld en betreuren het verlies aan mensenlevens onder de burgerbevolking', zo staat nog in de mededeling. Tot slot wordt in de tekst ook de 'volle steun' uitgesproken voor een 'centrale rol van de covoorzitters (VS, Rusland en Frankrijk) van de groep van Minsk bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE)'. Er wordt bij de strijdende partijen aangedrongen om nauw met hen samen te werken voor een 'dringende hervatting van de dialoog zonder voorafgaande voorwaarden'. De verklaring werd aangenomen op een spoedbijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad. De bijzondere zitting kwam er op verzoek van Duitsland en Frankrijk, met steun van Estland, België en Groot-Brittannië. Het conflict tussen de gewezen Sovjetrepublieken sleept al jaren aan. De regio Nagorno-Karabach is een enclave in Armenië die in de Sovjet-Unie deel uitmaakte van de Sovjetrepubliek Azerbeidzjan. Armenië heeft de streek al lang in handen en de bevolking is overwegend Armeens, maar Azerbeidzjan wil de regio al decennia terug. In het conflict krijgt Azerbeidzjan steun van Turkije. Het gebied scheurde zich af in 1988, wat in 1992-1994 leidde tot een conflict waarbij 30.000 doden vielen. Sinds 1994 geldt een broos bestand. De huidige gevechten vormen de meest dodelijke heropflakkering van het geweld van de afgelopen jaren.