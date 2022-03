De Afghaanse middelbare scholen voor meisjes gingen woensdag in principe voor het eerst weer open nadat de radicaalislamitische taliban een halfjaar geleden de macht overnamen, maar ze moesten enkele uren later alweer de deuren dichtdoen.

De Verenigde Naties hebben zich 'ontgoocheld' en 'diep gefrustreerd' getoond over de sluiting van de middelbare scholen voor meisjes in Afghanistan. Die gingen woensdag in principe voor het eerst weer open nadat de radicaalislamitische taliban een halfjaar geleden de macht overnamen, maar ze moesten enkele uren later alweer de deuren dichtdoen.

Nochtans hadden de taliban herhaaldelijk gezegd hun engagementen inzake onderwijs voor meisjes te zullen nakomen. Dat ze daar toch niet toe in staat zijn, is zeer 'schadelijk' voor Afghanistan, zegt Michelle Bachelet, Hoog Commissaris voor de Mensenrechten van de VN. 'Het ontzeggen van het recht op onderwijs schendt de rechten van vrouwen en meisjes' en stelt hen nog meer bloot aan 'geweld, armoede en uitbuiting', aldus Bachelet. Ze meent dat de discriminatie ook de ontwikkeling van Afghanistan in de weg zal staan.

De taliban hebben het recht op onderwijs en werk voor vrouwen stevig aan banden gelegd. Veel schoolmeisjes stonden woensdag ongeduldig te wachten aan de schoolpoort, maar moesten ontgoocheld terugkeren naar huis.

