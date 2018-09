VN-gezant in Libië verwacht dat verkiezingen vertraging zullen oplopen

Op 10 december moeten in Libië verkiezingen plaatsvinden, zoals voorzien in de agenda die in Parijs is aangenomen, maar de speciale VN-gezant voor Libië Ghassan Salamé vermoedt dat dit moeilijk zal zijn. Als reden haalt hij in een gesprek met het Franse nieuwsagentschap AFP het geweld en vertragingen in het wetgevend proces aan.

'Er is nog enorm veel te doen. Het kan dat we de datum van 10 december niet kunnen respecteren', aldus Salamé. Hij oordeelt dat verkiezingen kunnen plaatsvinden binnen 'drie tot vier maanden', als de veiligheidsomstandigheden dat toelaten.

Sinds de val van dictator Moammar Kadhafi in 2011 heerst chaos in Libië. De internationaal erkende regering in Tripoli heeft nauwelijks invloed buiten de hoofdstad. Ze concurreert met een regering in het oosten van het land. Beide worden ondersteund door zwaarbewapende milities, die nog altijd strijd voeren om de controle over belangrijke regio's in het land.

Eind mei zaten de vier voornaamste protagonisten van het Libische conflict samen in Parijs, op initiatief van de Franse president Emmanuel Macron. Ze gingen akkoord om algemene verkiezingen te organiseren op 10 december. Frankrijk oefent druk uit om die agenda te respecteren, maar verschillende analisten en diplomaten lieten al weten dat de verdeeldheid en anarchie in het land dergelijke beloften kwetsbaar maken.

Ook volgens Salamé is de verkiezingskalender van Parijs bemoeilijkt door het geweld en de aanhoudende politieke en economische crisis. De agenda 'wordt moeilijk ook voor andere redenen', zei hij. De gezant heeft het dan over vertragingen bij de electorale wetgeving. Het akkoord van Parijs voorzag in de voorbereiding van een 'grondwettelijke basis' voor 16 september, maar het parlement haalde die deadline niet.