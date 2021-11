Tijdens gesprekken over het Iraanse atoomprogramma in Teheran heeft de Iraanse regering geen enkele toegeving aan het Internationaal Atoomenergiebureau IAEA gedaan, zo heeft Rafael Grossi als hoofd van de VN-organisatie woensdag gezegd.

Grossi was dinsdag in Teheran om te praten over problemen inzake het overzien van Iraanse nucleaire installaties en onopgeloste vragen omtrent het atoomprogramma van het land.

'De gesprekken waren constructief maar ondanks al mijn inspanningen zijn we niet tot een akkoord kunnen komen', zei het hoofd van de IAEA. Na weken van stilte die hij 'onthutsend' noemde, hoopte Grossi vooruitgang te boeken. 'Maar wij hebben duidelijk geen vooruitgang gemaakt'.

Zijn verzoek om toegang voor het IAEA te krijgen tot nucleaire installaties zoals voorzien in het internationale akkoord van 2015 werd niet ingewilligd.

Maandag hernemen in Wenen de onderhandelingen om dat akkoord te redden Indien Iran niet ter goeder trouw onderhandelt en doorgaat met de ontwikkeling van zijn atoomprogrmma, zullen de VS 'niet achterover leunen', zo waarschuwt de Amerikaanse gezant Rob Malley.

'Als zij beslissen niet terug te keren in het akkoord, dan zullen wij andere middelen - diplomatieke en andere - moeten overwegen.' 'De opties waarover Amerika beschikt zijn, zoals u weet, bij iedereen gekend', voegde hij eraan toe, waarbij hij opnieuw de dreiging van een militaire actie niet onder stoelen of banken stak.

