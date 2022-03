In het zuidwesten van China is een vliegtuig met meer dan 130 inzittenden neergestort. Dat meldt de Chinese staatstelevisie.

Het zou gaan om een Boeing 737-800NG van de maatschappij China Eastern Airlines. Die stortte neer nabij de stad Wuzhou, in de regio Guangxi. Daarbij is brand ontstaan op een berg, bericht de staatstelevisie op gezag van lokale functionarissen.

Reddingswerkers zijn ter plaatste gestuurd. Voorlopig is er nog geen duidelijkheid over slachtoffers. Volgens lokale media gaat het om vlucht MU5735, die kort na 13 uur lokale tijd was opgestegen in Kunming en naar Guangzhou op weg was, 1.300 kilometer verder. De luchtvaartmaatschappij reageerde nog niet.

De luchtvaartautoriteiten in Peking bevestigden de crash. Er zouden 132 mensen aan boord hebben gezeten, onder wie negen bemanningsleden. In eerste berichten was er sprake van 133 inzittenden.

