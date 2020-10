Vlaams parlementslid Immanuel De Reuse (Vlaams Belang) vindt dat terugkerende Syriëstrijders niet welkom zijn in België, maar een 'nekschot' verdienen. Dat heeft hij zich laten ontvallen tijdens een discussie in de commissie Welzijn van het Vlaams Parlement. Vraagsteller Nadia Sminate (N-VA) noemt de uitspraak van De Reuse "ongepast".

Het incident deed zich voor bij een vraag van N-VA-parlementslid Nadia Sminate aan minister van Welzijn Wouter Beke. Sminate informeerde bij de minister naar de hulpverleningstrajecten voor kinderen van teruggekeerde Syriëstrijders. Groen-parlementslid Celia Groothedde-Ledoux mengde zich in de discussie. Zij noemt het 'niet meer dan normaal' dat de betrokken kinderen hier worden opgevangen. Wat de terugkeer van de terroristische ouders zelf betreft, vindt Groothedde-Ledoux dat die ook beter hier 'in veiligheid berecht worden dan dat ze ergens anders op vrije voeten rondlopen en eventueel andere mensen kunnen betrekken bij terreurdaden'.

Daarop kwam Vlaams Belang-parlementslid De Reuse onverwacht tussen met het woord 'nekschot'. Of die tussenkomst per ongeluk of met opzet was, was onduidelijk. Eerder in de discussie had De Reuse al gezegd dat hij 'niet ongevoelig is voor het welzijn van de kinderen'. 'Zij dragen niet de verantwoordelijkheid voor de misdadige keuzes van hun ouders'. Maar volgens De Reuse wordt de terugkeer van de kinderen vaak gevolgd door de terugkeer van één van de terroristische ouders en die ouders horen volgens hem en zijn partij 'niet thuis in onze samenleving'.

Tijdens een tussenkomst van @CeliaLedoux in de commissie Welzijn van het @vlaparl over het hulpverleningstraject voor kinderen van terugkerende Syriëstrijders, maakt @vlbelang-parlementslid @ImmanuelReuse duidelijk welk lot hij de Syriëstrijders toewenst. cc @wbeke @NadiaSminate pic.twitter.com/AJ3HmDvKct — vlaamsparlement.tv (@vptvlive) October 27, 2020

Vraagsteller Nadia Sminate noemde de 'nekschot'-uitspraak van De Reuse in haar slotrepliek 'ongepast'. Na de vergadering volgden nog wel verschillende verontwaardigde reacties. Zo sprak Groothedde-Ledoux na afloop ook van een 'schokkende uitspraak'. 'Dat Vlaams Belang zich van mensenrechten niets aantrekt, is oud nieuws', zegt de Groen-politica nog op Twitter.

Ook Open Vld veroordeelt de uitspraak van De Reuse. 'Van nieuwkomers eisen we dat ze onze waarden naleven. Politici moeten die minstens uitdragen. Dat doe je niet met uitspraken als 'nekschot' die insinueren dat we mensen - zelfs criminelen - best afmaken. Wie het volk vertegenwoordigt moet hen boven de barbarij tillen in plaats van zich ertoe te verlagen', zegt Open Vld-fractieleider Willem-Frederik Schiltz.

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) bestempelt de uitspraak van De Reuse op Twitter als 'akelig'. 'Extremisme kent vele vormen. Iedere gewelddadige vorm is verderfelijk, iedere vorm moet hard bestreden worden', aldus Mahdi.

