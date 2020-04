Het herstelplan voor de Europese economie, die zwaar te lijden heeft onder de impact van de coronacrisis, zal worden gekoppeld aan de meerjarenbegroting. Dat zei de Nederlandse premier Mark Rutte na afloop van het video-overleg van de Europese staatshoofden en regeringsleiders.

Onder leiding van Charles Michel hielden de leiders donderdag hun vierde virtuele top in zeven weken tijd. Het was vooral uitkijken naar de strategische discussie die ze zouden voeren over een nieuw herstelfonds, waarmee ze de Europese economie uit een recessie willen tillen door in de eerste plaats de hardst getroffen landen, regio's en sectoren te hulp te komen.

Zoals verwacht bereikten ze geen definitief akkoord, maar leggen de leiders de bal in het kamp van de Europese Commissie. Die moet nu het herstelfonds, waarover de leiders wel een principeakkoord bereikten, concreet uitwerken. Een eerste pakket noodmaatregelen ter waarde van 540 miljard euro kreeg eveneens groen licht. Het gaat om het pakket waarover de eurogroep twee weken geleden een akkoord bereikte.

'We gaan op basis van voorstellen (van de) Europese Commissie constructief werken aan (een) gezamenlijke strategie voor (de) herstelfase, gekoppeld aan de meerjarenbegroting', deelde de Nederlandse premier Rutte na afloop mee. Daarmee is duidelijk dat die meerjarenbegroting (2021-2027) ingezet zal worden om voldoende financiële middelen vrij te maken voor het economisch herstel. Een voorstel van de Commissie voor een aangepaste begroting wordt op 29 april verwacht.

