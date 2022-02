Viktor Orban wil ook na de verkiezingen in april premier blijven in Hongarije. Zijn opmerkelijke bezoek vorige week aan de Russische president Vladimir Poetin kan daarbij helpen.

In een statig pand aan een van de fraaie boulevards die Boedapest rijk is, bevindt zich het museum Huis van de Terreur. Het herinnert aan donkere bladzijden in de geschiedenis van de vorige eeuw in Hongarije. In dat gebouw hadden de Hongaarse fascisten, de Pijlkruisers, tijdens de Tweede Wereldoorlog hun hoofdkwartier. Ze waren alleen al in het laatste jaar van de oorlog verantwoordelijk voor de moord op tienduizenden Hongaarse Joden. Na de oorlog en de communistische machtsovername werd het pand ingepalmd door de veiligheidsdienst van de nieuwe Volksrepubliek. Dat was wel zo gemakkelijk: het gebouw was ingericht met gepaste cellen en bevatte alle gerei om onwillige gevangenen tot spreken aan te zetten. In de stoet van leiders die dezer dagen tussen Kiev en Moskou pendelen, viel vorige week de naam van premier Viktor Orban van Hongarije op. Orban was in Rusland bij zijn 'oude vriend en bondgenoot' Vladimir Poetin op vredesmissie, zei hij. Op de tv-beelden leek de sfeer er een van ouwe-jongens-krentenbrood. Met Poetin en Orban kunnen Hongarije en Rusland het beter met elkaar vinden dan de bezoeker van het museum Huis van de Terreur zou verwachten. Het was hun twaalfde ontmoeting in dertien jaar tijd en die kwam hen allebei goed uit. Poetin pronkte met de westerse rebel Orban aan zijn zijde en de Hongaar wil na de verkiezingen in april een vervolg breien aan zijn premierschap. Hij wordt daarbij voor het eerst sinds lang echt uitgedaagd: de hele oppositie stelt één kandidaat voor aan de kiezer: de 49-jarige econoom Péter Márki-Zay. Orban ligt, zoals bekend, al jaren met de Europese Unie overhoop. Die verwijt hem terecht dat hij de democratie en de rechtsstaat ondermijnt. Er is in Hongarije ook nog nauwelijks sprake van persvrijheid. Media zijn vakkundig in handen van Orban-getrouwen gespeeld. Orban was net als andere autocratische leiders - Poetin, de Turkse president Recep Tayyip Erdogan - niet welkom op de top van democratische landen die de Amerikaanse president Joe Biden in december bijeenriep. Volgens peilingen is het bij die verkiezingen straks een dubbeltje op zijn kant. Media die loyaal zijn aan Orban - en er zijn er dus nog weinig andere - hebben de campagne stevig ingezet. Kritische niet-gouvernementele organisaties, onafhankelijke journalisten en politici van de oppositie worden nu al bestookt met zogenaamde lekken, die moeten aantonen dat ze tegen het Hongaarse belang complotteren. De tactiek is simpel: gesprekken werden met gebruik van Israëlische spionagesoftware afgeluisterd en daarna zodanig verknipt dat ze in een bepaald kraam passen. De naam van de Joodse Hongaars-Amerikaanse financier George Soros valt daarbij weer geregeld. Zoals bij vorige verkiezingen krijgen de aanvallen daarmee opnieuw een zweem van antisemitisme. Een mens zou toch denken dat Hongarije uit het Huis van de Terreur andere lessen heeft getrokken.