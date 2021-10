In Libië zijn bij een razzia in de hoofdstad Tripoli volgens de autoriteiten 4.000 migranten opgepakt. Ze worden overgebracht naar een vluchtelingencentrum.

Volgens Libië gaat het om illegale vluchtelingen van verschillende nationaliteiten. Later zullen ze over andere kampen worden verdeeld, klinkt het. Veel vluchtelingen proberen via het Noord-Afrikaanse land Europa te bereiken. Velen komen om bij de gevaarlijke overtocht.

De Libische kustwacht - die ondersteuning krijgt van de Europese Unie - heeft in de eerste helft van dit jaar alleen al zo'n 15.000 mensen onderschept en terug naar land gebracht. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren over het lot van migranten in Libië. Ze riskeren foltering, seksueel misbruik en slachtoffer te worden van mensensmokkel. De Libische vluchtelingenkampen zijn dan weer onhygiënisch, overbevolkt en vluchtelingen riskeren er te worden uitgebuit.

Volgens Libië gaat het om illegale vluchtelingen van verschillende nationaliteiten. Later zullen ze over andere kampen worden verdeeld, klinkt het. Veel vluchtelingen proberen via het Noord-Afrikaanse land Europa te bereiken. Velen komen om bij de gevaarlijke overtocht. De Libische kustwacht - die ondersteuning krijgt van de Europese Unie - heeft in de eerste helft van dit jaar alleen al zo'n 15.000 mensen onderschept en terug naar land gebracht. Mensenrechtenorganisaties waarschuwen al jaren over het lot van migranten in Libië. Ze riskeren foltering, seksueel misbruik en slachtoffer te worden van mensensmokkel. De Libische vluchtelingenkampen zijn dan weer onhygiënisch, overbevolkt en vluchtelingen riskeren er te worden uitgebuit.