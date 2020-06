Bij een aardbeving in Mexico met magnitude 7,5 zijn minstens vier personen om het leven gekomen. Tientallen gebouwen liepen schade op.

De beving deed zich voor om 17.29 uur Belgische tijd en had volgens het Mexicaans seismologisch instituut een magnitude van 7,5 op de schaal van Richter.

Volgens de coördinator van de civiele bescherming, David Leon, vielen in de staat Oaxaca vier doden en vijf gewonden. Twee personen werden meegesleurd door de modderstroom. Een van hen overleefde het niet.

Een andere persoon raakte gewond in een rafinaderij. Die moest worden stilgelegd nadat er brand was uitgebroken. In Santa Maria Zaniza, in het zuiden van de staat, zouden vijftien mensen geblokkeerd zitten onder een ingestort gebouw.

Verschillende gebouwen liepen schade op. Zo ook een ziekenhuis in San Bartolo Coyotepec. In de hoofdstad Mexico-Stad vielen volgens het stadsbestuur twee gewonden.

'We bevestigen dat de magnitude op 7,5 lag. Gelukkig is er geen omvangrijke schade', zei president Andres Manuel Lopez Obrador, die niettemin opriep tot voorzichtigheid omwille van mogelijke naschokken. Hij benadrukte dat de strategische installaties ongedeerd bleven, zoals de havens, luchthavens, raffinaderijen en waterkrachtcentrales. 'Alles is in goede staat.'

Na de aardbeving werd een tsunami-alarm uitgevaardigd. Daaruit bleek dat golven tot drie meter hoog een zone van 1.000 kilometer rond het epicentrum kunnen treffen.

De laatste grote aardbeving in Mexico dateert van 2017 en eiste 370 mensenlevens. Op 19 september 1985 trof een aardschok met magnitude 8,1 de hoofdstad. Meer dan tienduizend mensen overleefden het niet, honderden gebouwen werden vernietigd.

