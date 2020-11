De terrorist die bij de aanslag in Wenen gedood werd door de politie, was een aanhanger van IS. Dat bevestigde de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, Karl Nehammer. 'Hij was uitgerust met een nepbomgordel, een automatisch geweer, een pistool en een kapmes om deze walgelijke aanval op onschuldige burgers uit te voeren.'

Maandagavond rond 20 uur werd er op verschillende plaatsen geschoten in de Oostenrijkse hoofdstad. Kanselier Sebastian Kurz sprak van een 'weerzinwekkende terreuraanslag'. Er is sprake van minstens zes plaatsen waar het vuur werd gelost.

Volgens de Oostenrijkse regering vielen vier doden - twee mannen en twee vrouwen - en vijftien gewonden, van wie sommigen er erg aan toe zijn. Bij de gewonden is ook één politieman.

Bij de terroristische aanslag in Wenen is één Duitse vrouw omgekomen. 'We hebben nu de trieste zekerheid dat dat ook een Duits staatsburger onder de slachtoffers is van de aanslag in Wenen', zei minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) dinsdag in Berlijn.

De gedode terrorist was een aanhanger van IS. Dat bevestigde de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken, Karl Nehammer, dinsdagochtend op een persconferentie in Wenen. Het gaat dus om islamistisch geïnspireerde terreur, klonk het.

De dader van de aanslag in Wenen was 20 jaar oud, had Noord-Macedonische wortels. In april 2019 werd hij veroordeeld omdat hij had geprobeerd naar Syrië te reizen om zich bij de extremistische terreurbeweging Islamitische Staat (IS) aan te sluiten. Begin december werd hij voorwaardelijk vrijgelaten, zei Nehammer. De jongeman had zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit. 'Hij was uitgerust met een nepbomgordel, een automatisch geweer, een pistool en een kapmes om deze walgelijke aanval op onschuldige burgers uit te voeren', zei de minister van Binnenlandse Zaken.

Het Oostenrijkse ministerie van Binnenlandse Zaken heeft nog geen aanwijzingen van een tweede dader bij de terreuraanslag in Wenen maandag. Dit blijkt uit het voorlopig onderzoek en het uitrafelen van vele van de ongeveer 20.000 video's die burgers aan de politie hebben gegeven. Dit heeft minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer dinsdag gezegd.

Na huiszoekingen bij de entourage van de twintigjarige dader zijn veertien verdachten in voorlopige hechtenis genomen.

Later op de avond zijn in Winterthur nabij de Zwitserse stad Zürich dinsdag twee jongemannen van 18 en 24 jaar gearresteerd in verband met de jihadistische aanslag in Wenen, zo heeft de kantonnale politie bekendgemaakt.

De arrestatie gebeurde in coördinatie met de Oostenrijkse autoriteiten, zo werd eraan toegevoegd.

Terreurorganisatie IS eist verantwoordelijkheid op

De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft dinsdag via haar propagandakanaal Amaq de verantwoordelijkheid voor de aanslag in Wenen opgeëist.

In een verklaring zegt IS achter de terreurdaad te zitten, en verwijst naar de dader als een "soldaat van het Kalifaat".

Het was al bekend dat de geradicaliseerde moslim een aanhanger van de jihadisten was.

Multiple casualties have been reported in Vienna in a shootout. Austria's interior minister called it an apparent terror attack. pic.twitter.com/zDtn4a9AhT — DW News (@dwnews) November 2, 2020

'Weerzinwekkende terreuraanslag'

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz sprak over een 'weerzinwekkende terreuraanslag'. 'Onze politie is vastberaden op te treden tegen de daders van deze walgelijke terroristische aanslag', schreef hij op Twitter.

'We maken momenteel moeilijke tijden door. Ik zou alle hulpdiensten graag bedanken, vooral zij die vandaag voor onze veiligheid hun leven op het spel zetten. Het hele land is in gedachten bij de slachtoffers'.

Kurz sprak ook zijn dank uit aan de vele Europese collega's die al hun medeleven hebben betuigd. Onder meer de Belgische premier Alexander De Croo stuurde een bericht van medeleven uit. Europees voorzitter Charles Michel veroordeelde het terreurgeweld.

Police in Vienna launched a manhunt after a deadly attack that an Austrian minister called an 'Islamist terrorist’ incident https://t.co/iKCkh6iJST pic.twitter.com/iYa65UNLmC — Reuters (@Reuters) November 3, 2020

De Oostenrijkse hoofdstad was maandagavond een belegerde stad, met helikopters en politiewagens die door de straten scheurden. In District 1, de historische binnenstad, werden voetgangers en fietsers aangemaand om te vertrekken. Ook wagens werd de toegang ontzegd.

Geen gewijzigd dreigingsniveau voor België

Na elk incident in het buitenland actualiseert OCAD het dreigingsniveau. 'Er is geen reden om het dreigingsniveau aan te passen: er zijn geen concrete elementen om het dreigingsniveau aan te passen. Op basis van de informatie waarover OCAD momenteel beschikt, blijft het huidige niveau twee - op een schaal van vier - behouden.' OCAD blijft de situatie op de voet opvolgen, luidt het verder.

Die boodschap geeft ook minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) mee. 'Mijn gedachten zijn bij de Oostenrijkers, die gisteren getroffen werden door een laffe daad. We zullen contact opnemen met de Oostenrijkse autoriteiten en volgen ook in ons land de dreiging van kortbij op', tweette minister Verlinden.

Ook na de recente terreurdaden vorige week in Frankrijk, onder meer in de basiliek van Notre-Dame in Nice, bleef het dreigingsniveau in ons land ongewijzigd op twee, met een verhoogde paraatheid voor Franse diplomatieke belangen.

De Croo 'geshockeerd en bedroefd' Premier Alexander De Croo heeft maandagavond op Twitter zijn medeleven betuigd naar aanleiding van het terreurgeweld in Wenen. De tweet was opgesteld in het Duits en gericht aan de Oostenrijkse kanselier Sebastian Kurz. 'Geshockeerd en bedroefd over de verschrikkelijke terreuraanslag van deze avond in Wenen. Mijn diepste condoleances aan de slachtoffers en hun families. Ik betuig mijn solidariteit met de bevolking in Wenen en Oostenrijk. We zullen nooit toegeven aan terreur', aldus De Croo.

