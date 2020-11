Drie grote Amerikaanse nieuwszenders zijn donderdag (lokale tijd) gestopt met het uitzenden van de verkiezingstoespraak van Donald Trump, omdat ze vonden dat de president te veel onwaarheden vertelde.

Zittend Amerikaans president Donald Trump is ervan overtuig dat hij de rechtmatige winnaar van de presidentsverkiezingen is. Dat heeft hij donderdag (lokale tijd) duidelijk gemaakt tijdens een verklaring in het Witte Huis.

'Als je de wettige stemmen tellen, win ik gemakkelijk', zo zei Trump. 'Als je de onwettige stemmen telt, dan kunnen ze de verkiezing stelen van ons'.

Trump herhaalde zijn kritiek op de wijze waarop de stemmen per post worden geteld. Hij stelde, zonder enig bewijs, dat dit op een frauduleuze manier gebeurt. 'Ze proberen een verkiezing te vervalsen en dat kunnen we niet laten gebeuren', verklaarde hij.

'We kunnen niet toelaten dat iemand onze kiezers het zwijgen oplegt en uitslagen fabriceert', aldus nog Trump tijdens zijn eerste publieke verschijning sinds verkiezingsnacht. Hij verwees daarbij naar de verschillende staten waar zijn voorsprong is weggesmolten sinds er begonnen werd met het tellen van de stemmen per post.

De Amerikaanse president legde de schuld daarnaast ook bij 'de grote media, het grote geld, en de grote techbedrijven'. Hij had daarnaast ook kritiek op de peilers. Trump beschuldigde hen ervan de verkiezingen te beïnvloeden door tijdens de campagne bewust peilingen te publiceren waarin hij onderschat werd.

'Trieste avond'

Drie grote Amerikaanse nieuwszenders zonden de toespraak uit, maar beslisten al snel om daarmee op te houden. NBC (en zusterzender MSNBC), ABC en CBS braken de uitzending af.

'We bevinden ons, alweer, in de ongewone positie dat we de president van de Verenigde Staten niet enkel moeten onderbreken, maar ook corrigeren', zo verklaarde MSNBC-presentator Brian Williams volgens de krant Washington Post.

De zenders CNN en Fox News hebben Trumps verklaring wel volledig uitgezonden. 'Wat een trieste nacht voor de Verenigde Staten van Amerika om te moeten horen dat hun president dit heeft gezegd... om mensen vals te beschuldigen van een poging om de verkiezingen te stelen', zo klonk het wel bij CNN-presentator Jake Tapper.

