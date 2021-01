In Zuid-Afrika is beroering ontstaan nadat bekendraakte dat dokter Wouter Basson, de man die chemische en biologische wapens ontwikkelde voor het blanke Zuid-Afrikaanse apartheidsregime, werkzaam was in Mediclinic, één van de grootste privéziekenhuis­groepen van het land.

In 2002 werd Basson, ook bekend als 'Dokter Dood', door een rechtbank in Pretoria na een proces van 30 maanden vrijgesproken voor moord op talloze tegenstanders van het apartheidsregime. Hij zou in totaal voor 229 moorden verantwoordelijk zijn, maar in de aanklacht werden 'slechts' 16 gifmoorden genoemd. 'Dokter Dood' werd voorts vervolgd voor poging tot moord, verduistering van miljoenen aan staatsgelden, misleiding van justitie en het illegale bezit van genotsmiddelen.

Zopas is bekendgeraakt dat de nu 70-jarige Basson op de lijst van specialisten stond die werkzaam zijn in twee privéziekenhuizen van de Mediclinic Group. Dat leidde tot een storm van protest en verontwaardiging in Zuid-Afrika. Veel mensen schreeuwen op sociale media hun woede uit en vragen zich af hoe het mogelijk is dat Basson nog de functie van dokter kon uitoefenen

In 2002 werd Basson, ook bekend als 'Dokter Dood', door een rechtbank in Pretoria na een proces van 30 maanden vrijgesproken voor moord op talloze tegenstanders van het apartheidsregime. Hij zou in totaal voor 229 moorden verantwoordelijk zijn, maar in de aanklacht werden 'slechts' 16 gifmoorden genoemd. 'Dokter Dood' werd voorts vervolgd voor poging tot moord, verduistering van miljoenen aan staatsgelden, misleiding van justitie en het illegale bezit van genotsmiddelen. Zopas is bekendgeraakt dat de nu 70-jarige Basson op de lijst van specialisten stond die werkzaam zijn in twee privéziekenhuizen van de Mediclinic Group. Dat leidde tot een storm van protest en verontwaardiging in Zuid-Afrika. Veel mensen schreeuwen op sociale media hun woede uit en vragen zich af hoe het mogelijk is dat Basson nog de functie van dokter kon uitoefenen