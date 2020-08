Na de verkiezingen in Wit-Rusland werd in de hoofdstad Minsk en elders hevig gedemonstreerd. Daarbij braken rellen uit met de veiligheidsdiensten.

De verkiezingscommissie in Wit-Rusland heeft het huidige staatshoofd Alexander Loekasjenko tot winnaar van de presidentsverkiezingen uitgeroepen. De 65-jarige president heeft 80,23 procent van de stemmen behaald, zo maakte commisievoorzitter Lilija Jermoschina maandag in Minsk bekend.

Loekasjenko's tegenstander, Svetlana Tichanovskaja, kwam uit op 9,9 procent van de stemmen. Ze heeft al aangekondigd een nederlaag niet te erkennen.

Het zou Loekasjenko's zesde ambtstermijn worden. Hij heerst sinds 1994 autoritair over het land en deze keer waren er opvallend veel tegenstanders van hem op de been om het hem lastig te maken in de presidentsverkiezingen.

Vladimir Poetin heeft heeft zijn Wit-Russische ambtsgenoot al gefeliciteerd. 'Ik reken erop dat uw optreden als staatshoofd de toekomstige ontwikkeling van wederzijds voordelige Russisch-Wit-Russische betrekkingen mogelijk zal maken', schreef de Russische president volgens het Kremlin. Nochtans had Loekasjenko de afgelopen weken zijn traditionele Russische bondgenoot ervan beschuldigd dat hij de oppositie wilde steunen en het land had willen destabiliseren.

De oppositie stelt dat er zoals gebruikelijk verkiezingsfraude is gepleegd. Aanhangers van presidentskandidaat Svetlana Tichanovskaja van de oppositie menen dat deze 37-jarige kandidate heeft gewonnen. In Minsk zou ze volgens waarnemers van de oppositie in zeker twintig stembureaus hebben gewonnen. Zelfs uren na het einde van de stemming waren er geen eerste officiële resultaten van de verkiezingscommissie. De website van de centrale verkiezingscommissie was niet meer beschikbaar. Maar individuele lokale verkiezingscommissies verschenen voor de menigte en maakten de resultaten bekend waaruit bleek dat president Loekasjenko een forse nederlaag had geleden.

Protesten

Bij protesten tegen het verloop van de presidentsverkiezingen zijn zondag volgens een mensenrechtengroep zeker een dode en tientallen gewonden gevallen. De groep Lente 96 stelt dat een politiebus over een demonstrant is gereden. De betoger kwam om het leven. Bij botsingen tussen betogers en de politie zouden tientallen gewonden zijn gevallen en minstens 120 demonstranten opgepakt.

Veiligheidsdiensten waren in groten getale aanwezig in de Wit-Russische hoofdstad Minsk na de verkiezingen. © Reuters

Het ministerie van Binnenlandse Zaken bevestigde de inzet van speciale middelen en verdovingsgranaten tegen de demonstranten.

In een reactie op de bloedige schermutselingen riep Tichanovskaja de veiligheidsdiensten op om geen geweld te gebruiken. 'Ik wil de politie en de militairen eraan doen herinneren dat ze deel uitmaken van de bevolking', verklaarde zij in de nacht van zondag op maandag. Aan haar aanhangers vroeg ze om niet te provoceren. 'Ik weet dat de inwoners van Wit-Rusland morgen in een nieuw land wakker worden', klonk het voorts.

Polen roept op tot buitengewone EU-top

Polen doet een oproep om een buitengewone top van de Europese Unie te houden over de situatie in Wit-Rusland. 'De autoriteiten hebben geweld gebruikt tegen hun burgers, die verandering in het land eisen. We moeten het Wit-Russische volk steunen in hun zoektocht naar vrijheid', zei de Poolse premier Mateusz Morawiecki in een verklaring.

Ondertussen is de situatie in het land tijdelijk gekalmeerd. De mensen zijn maandagochtend vroeg teruggekeerd naar huis, zelfs in de hoofdstad Minsk was het stil, meldden staatsmedia.

Activisten plaatsten op sociale netwerken nieuwe protesten tegen de verkiezingsfraude en tegen de vermeende overwinning van Loekasjenko.

