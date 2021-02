Op een geheime locatie in Zwitserland is maandag het verkiezingsproces begonnen voor een overgangsregering in het Noord-Afrikaanse Libië, met hoorzittingen voor de 45 kandidaten.

Deze overgangsregering moet het door jaren burgeroorlog verscheurde land naar parlementsverkiezingen leiden. Die staan gepland voor december.

De 75 vertegenwoordigers die deel uitmaken van het Libische forum voor politieke dialoog moeten tegen vrijdag een premier en een voorzitterschapsraad van drie leden verkiezen.

In het forum voor politieke dialoog zijn de vele Libische politieke krachten vertegenwoordigd. De 75 leden 'moeten voor de toekomst van hun eigen land werken, niet voor hun eigen belangen', zei Stephanie Williams, VN-bemiddelaar voor Libië, aan de bijeenkomst. 'Deze verkiezing draait niet om het delen van de macht of het verdelen van de cake. Het Libische volk steunt dit proces. Het verwacht dat jullie slagen. Stel hen niet teleur.'

De locatie van de vergadering wordt geheim gehouden, maar de hoorzittingen worden wel uitgezonden via livestream. Al sinds de val van dictator Muammar Khaddafi, in 2011, is het bijzonder onrustig in Libië. Op dit moment zijn er al twee rivaliserende regeringen: één door de VN gesteunde in Tripoli, en een andere in het oosten van het land, geleid door krijgsheer Khalifa Haftar.

