Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Nederland zijn de lokale partijen opnieuw veruit de grootste geworden. Na het tellen van 98,5 procent van de stemmen komen de lokale partijen uit op 36,4 procent van de stemmen, blijkt uit voorlopige uitslagen van het Nederlandse persbureau ANP.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 waren de lokale partijen ook al de grote winnaars. Toen kwamen ze uit op 32,3 procent. In ongeveer driekwart van de gemeenten regeerde de afgelopen tijd een partij die niet op landelijk niveau meedoet. Bij de landelijke partijen lijkt regeringspartij VVD weer de grootste te worden. Maar de partij verliest wel.

De partij van Nederlandse premier Mark Rutte komt in deze tussenstand uit op 11,5 procent van de stemmen. In 2018 kreeg ze nog meer dan 13 procent van de kiezers achter zich. Zoals verwacht, verliest het CDA, maar veel minder dan vooraf verwacht.

De christendemocraten gaan in deze tussenstand van 13,4 procent van de stemmen vier jaar geleden naar 11,2 procent. Daarmee zouden de christendemocraten de tweede partij worden. Ook bij SP is er sprake van verlies. De meeste landelijke partijen blijven redelijk stabiel.

Een kleine winst tekent zich af voor de PvdA (vooral in Amsterdam), de Partij voor de Dieren, FVD, SGP, BIJ1, Volt, JA21 en Belang van Nederland van Wybren Haga. Een verlies is in zicht voor de PVV, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS. DENK blijft gelijk. In totaal zijn bij deze verkiezingen ruim 8.200 raadszetels te verdelen over 333 gemeenten.

