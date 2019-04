Spanje kiest op 28 april een nieuw parlement. De campagne wordt gekleurd door een opbod aan nationalisme en een koers naar rechts.

Hoewel in Spanje op 26 mei tegelijk met de Europese ook lokale en regionale verkiezingen worden gehouden, kiest het land toch eerst nog een nieuw parlement. De minderheidsregering van de sociaaldemocraat Pedro Sánchez viel in februari, nadat haar ontwerpbegroting geen meerderheid had gevonden. Sánchez verloor toen de steun van de Catalaanse separatisten, ook omdat net die week in Madrid het proces tegen enkele van de Catalaanse leiders begon. Die worden na het referendum over onafhankelijkheid eind 2017 onder meer van rebellie b...