Voorspellen wie de volgende Amerikaanse president wordt, is een oefening in hogere wiskunde. In de meeste staten ligt de uitslag min of meer op voorhand vast. Behoudens een absolute catastrofe zijn de Democraten bij voorbaat zeker van de zogenaamde blue states, goed voor 226 kiesmannen. De Republikeinen hebben vooral succes in de red states, en lijken bij voorbaat verzekerd van 163 kiesmannen. Zowat elke Amerikaanse verkiezing wordt beslist in de zogenaamde swing states (ook purple states genoemd): staten waar de verhoudingen tussen Democraten en Republikeinen geregeld keren. Tot voor kort was Arizona Republikeins gebied. De voorbije zeventig jaar kon slechts één Democraat de Grand Canyon State winnen: Bill Clinton, in 1996. In 2016 won Donald Trump in Arizona met een voorsprong van 3,5 procentpunt. Ondanks die dieprode geschiedenis lijken de Democraten er stilaan voet aan de grond te krijgen. Bij de tussentijdse verkiezingen van 2018 behaalden de Democraten er voor het eerst sinds 1995 een senator. In de peilingen ligt Biden ongeveer 3 à 4 procentpunten voor op Donald Trump. Dé swingstate bij uitstek. Sinds 1968 heeft de winnaar van Florida slechts één keer de presidentsverkiezing verloren. Legendarisch is de verkiezing van 2000, waarbij George W. Bush na een gecontesteerde hertelling 537 stemmen meer behaalde dan Al Gore, en zo president werd. In 2016 ging Florida verrassend naar Trump. In de laatste peilingen scoort Biden ongeveer 2 à 3 procentpunten hoger dan Trump. Voor Trump is Florida cruciaal: het is voor hem bijna onmogelijk om zonder Florida aan 270 stemmen te raken. Traditioneel is Georgia een staat die eerder Republikeins stemt. Het is al van Bill Clinton in 1992 geleden dat Georgia nog voor een Democratische kandidaat koos. Toch lijkt er iets mogelijk. Bij de gouverneursverkiezingen van 2018 werd de zwarte Democrate Stacey Abrahams maar nipt en na tal van machinaties verslagen. In de peilingen liggen Trump en Biden momenteel nek aan nek. Ook hier geldt dat vooral Trump Georgia absoluut moet winnen. Tot 2016 maakte Michigan, samen met staten als Wisconsin, Pennsylvania en Minnesota, deel uit van de blue wall: staten die een zekerheid leken voor de Democraten. Maar in 2016 koos een aanzienlijk deel van de blanke arbeiders voor Trump, die met een marge van 0,2 procentpunten nipt de staat binnenhaalde. Biden lijkt de muur van weleer in ere te herstellen. In de peilingen heeft hij een comfortabele voorsprong van 8 à 9 procentpunten. Ook North Carolina is het klassieke voorbeeld van een purple state, die afwisselend Democratisch en Republikeins stemt. De rurale gebieden van North Carolina gelden als conservatief wingewest, maar tegelijk heeft de staat een aanzienlijke zwarte gemeenschap, die vooral Democratisch gezind is. In 2016 won Trump met een marge van 3,6 procentpunten. In de peilingen scoren Trump en Biden even goed, al lijkt Biden de voorbije weken wel een kleine voorsprong uit te bouwen. Sinds William McKinley in 1896 ging Ohio slechts twee keer niet naar de uiteindelijke winnaar van de presidentsverkiezingen. Dankzij massale steun onder blanke kiezers behaalde Trump in 2016 een ruime overwinning op Clinton. Die voorsprong van ruim 8 procentpunten is ondertussen bijna volledig weggesmolten. In de peilingen liggen Trump en Biden nek aan nek, al lijkt Trump voorlopig een nipte voorsprong te behouden. Voor Trump is Ohio cruciaal. Geen enkele Republikeinse kandidaat is ooit president geworden zonder winst in Ohio. In weinig staten is de polarisering van de Amerikaanse politiek beter zichtbaar. Hoewel Pennsylvania lange tijd als een schoolvoorbeeld van een swing state gold, stemt de staat sinds Bill Clinton consequent voor de Democraten. In 2016 ging de Keystone state echter verrassend naar Trump. Die nipte winst bleek achteraf van doorslaggevend belang. Biden heeft in de peilingen ongeveer 5 procentpunten voorsprong In 2016 was Wisconsin een van de grote verrassingen. Dankzij de aanzienlijke steun van de (blanke) arbeiders behaalde Trump 0,8 procentpunten meer dan Clinton. Het was al van Ronald Reagan geleden dat Wisconsin nog Republikeins had gestemd. In tegenstelling tot Hillary Clinton lijkt Joe Biden wel met een ruime marge te zullen winnen. In de peilingen heeft hij om en bij de 7 procentpunten voorsprong.