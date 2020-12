In het proces over de verijdelde aanslag op een Thalys-trein naar Parijs vijf jaar geleden is schutter Ayoub El Khazzani veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.

Sinds 16 november staan voor een speciaal assisenhof in Parijs vier mensen terecht voor de mislukte aanslag op de Thalys Amsterdam-Parijs. De 31-jarige Marokkaan Ayoub El Khazzanni heeft daarbij alle feiten erkend. Het openbaar ministerie vorderde een levenslange celstraf voor de schutter. Die heeft hij nu dus ook gekregen.

Op 21 augustus 2015, enkele maanden voor de aanslagen van 13 november in Parijs, opende Khazzani het vuur in de Thalystrein Amsterdam-Parijs. Hij was op die trein gestapt in Brussel en was gewapend met een kalasjnikov en negen volle laders. De Marokkaan werd aangestuurd door Abelhamid Abaaoud, de coördinator van de cel van terreurgroep Islamitische Staat (IS) die de aanslagen in Frankrijk en België pleegde in 2015 en 2016. El Khazzani verwondde twee passagiers alvorens hij overmeesterd werd door onder meer Amerikaanse militairen die met vakantie waren en die op die manier een bloedbad vermeden.

Hij moest zich verantwoorden voor 'poging tot moorden met een terroristisch opzet' en 'terroristische bendevorming'. Drie andere verdachten zijn veroordeeld tot celstraffen tussen de 7 en de 27 jaar. Onder hen is Mohamed Bakkali, die ook gelinkt wordt aan de aanslagen van Parijs in november 2015, die 25 jaar naar de cel moet.

