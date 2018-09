Verhofstadt wil dotatie aan Hongarije verlagen na anti-Europese mediacampagne

De Hongaarse regering heeft een mediacampagne gelanceerd in reactie op het kritische rapport van GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini en de strafprocedure van het Europees Parlement. Vorige week stemde een meerderheid van het parlement in met strafmaatregelen tegen Hongarije.

De campagne, 'Laat ze ons het zwijgen niet opleggen', bestaat uit spotjes op radio, televisie en sociale media. Ook komen er mogelijk billboards langs de weg, melden Hongaarse media. In het eerste campagnefilmpje zijn onder meer beelden te zien van rapporteur Judith Sargentini, ALDE-fractieleider Guy Verhofstadt en de Hongaars-Amerikaanse miljardair George Soros. In het filmpje is ook te horen dat Hongarije zich niet 'het zwijgen moet laten opleggen'. 'Laat ze ons niet chanteren. Laten we Hongarije verdedigen', klinkt het verder

Verhofstadt heeft weinig begrip voor de mediacampagne. Hij stelt voor om de Europese begroting te amenderen en de dotatie aan Hongarije te verminderen met de kostprijs van de productie en de verspreiding van de campagne. Daarbij zou het gaan om 5,9 miljard forint, of omgerekend 18 miljoen euro.

Verhofstadt: 'Orbàn misbruikt Europees en dus ook Hongaars belastinggeld om leugens te verspreiden. Hij beweert dat onze parlementaire resolutie bedoeld is om zijn migratiebeleid aan te vallen. Daar heeft het echter niets maar dan ook niets mee te maken. Onze resolutie is een reactie op de grove schendingen van de Europese basisrechten'. Volgens de liberaal overschrijdt Orbàn 'de ene rode lijn na de andere'. 'Dat moet stoppen en ik wil er dus nu ook voor zorgen dat hij niet langer één forint of euro uit de Europese begroting kan uitgegeven aan zijn perverse propaganda'