De Russische president Vladimir Poetin heeft Duitsland te kennen gegeven bereid te zijn om het gesprek aan te gaan over de vergiftiging van de Russische oppositieleider Alexej Navalny.

In een brief naar aanleiding van de 30ste verjaardag van de Duitse hereniging, gericht aan bondskanselier Angela Merkel en president Frank-Walter Steinmeier, zegt Poetin bereid te zijn om actuele thema's die tussen de twee landen spelen, ook internationale thema's, te bespreken.

De vergiftiging van Navalny zette de Duits-Russische relaties nog verder onder spanning. Merkel bracht een bezoek aan Navalny in het Charité-ziekenhuis, en vroeg na dat bezoek nogmaals opheldering van Rusland over wat met Navalny gebeurd is. Moskou riep Duitsland op zijn beurt op tot samenwerking.

Navalny werd op 20 augustus erg ziek tijdens een binnenlandse vlucht in Rusland. Later werd hij voor behandeling naar Duitsland gebracht. Daar lag hij wekenlang in een kunstmatige coma. Labs in Duitsland, Frankrijk en Zweden kwamen tot de conclusie dat de oppositieleider is vergiftigd met het novitsjok-zenuwgif.

