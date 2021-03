De Amerikaanse president Joe Biden heeft donderdag aangekondigd dat zijn land morgen/vrijdag zijn gesteld doel van 100 miljoen vaccinaties zal bereiken, zo hebben Amerikaanse media bericht.

Dat is naar eigen op de 58ste dag van zijn ambtstermijn, 'weken eerder dan gepland en ondanks de tegenslagen tijdens de winterstormen.' Tijdens zijn campagne had Biden op 100 miljoen prikken binnen de 100 dagen na zijn eedaflegging gemikt. 'Wij zijn onze kalender ver vooruit, maar is nog een grote weg af te leggen', zei de bewoner van het Witte Huis.

'Tijd voor optimisme, maar we mogen niet verslappen.' 'Ik wil dat u het vaccin krijgt als het uw beurt is, wanneer u het kan doen. Ik heb uw hulp nodig, ik heb uw hulp nodig... Uw gezin, uw vrienden, uw buren, zorg ervoor dat ze ook een vaccinatie krijgen', aldus het staatshoofd.

