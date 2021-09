Na zijn bezoek aan Qatar zal de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken woensdag in Duitsland vertegenwoordigers van twintig partners van de Verenigde Staten spreken. Ze zullen het hebben over de Afghaanse interim-regering, die de taliban dinsdag aankondigden.

Minister Blinken zal de Amerikaanse militaire basis in Ramstein, in het westen van Duitsland, bezoeken. De basis geldt momenteel als Amerikaanse hub voor de evacuatie van Afghaanse vluchtelingen, nadat de taliban de macht overnamen in Afghanistan. Daar zal hij ook de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas ontmoeten. Samen zullen ze een digitale bijeenkomst leiden met ministers van twintig bondgenotenlanden over de te volgen koers in Afghanisten.

De Verenigde Staten zullen de bijeenkomst naar alle waarschijnlijkheid aangrijpen om de internationale oproepen kracht bij te zetten, die de taliban herinneren aan hun belofte om Afghanen die dat wensen, vrij te laten vertrekken uit Afghanistan. Ook de omgang met de talibanregering, die noch vrouwen noch niet-talibanleden telt, maar wel een minister van Binnenlandse Zaken die door de Verenigde Staten gezocht wordt op beschuldiging van terrorisme, zal vermoedelijk op tafel liggen.

