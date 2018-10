Verenigd Koninkrijk: 'Rusland wilde informatie MH17-onderzoek stelen'

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines is op 17 juli 2014 op weg van Amsterdam naar Kuala Lumpur in Oekraïne neergestort na door een luchtdoelraket te zijn getroffen. Alle 298 inzittenden, onder wie vier Belgen, kwamen om. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat de raket van het type Buk was. Dat is een raket van Russische makelij. Moskou noemt het onderzoek op haar beurt onbetrouwbaar en gekleurd en legt de schuld bij Oekraïne.