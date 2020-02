In het verkrachtingsproces tegen Harvey Weinstein heeft zijn hoofdverdediger donderdag in haar slotpleidooi de jury op het hart gedrukt de gevallen filmmogul niet schuldig te bevinden.

'Hij was onschuldig toen hij het proces binnenwandelde, hij was onschuldig toen elke getuige in de getuigenbank zat, en hij is hier en nu onschuldig", zei meester Donna Rotunno in haar slotpleidooi voor de rechtbank in New York. 'Historisch gezien ben u de laatste verdedigingslinie in dit land', hield ze de zeven mannelijke en vijf vrouwelijke juryleden voor.

Na het slotpleidooi van de aanklagers vrijdag, zullen de juryleden volgende week hun beraadslagingen aanvatten. Zij moeten beslissen of de vroegere filmproducer al of niet schuldig is. Indien schuldig, riskeert hij een levenslange gevangenisstraf.

De 67-jarige Weinstein is beschuldigd van het verkrachten van Jessica Mann in een hotelkamer in New York in 2013 en zijn vroegere productie-assistente Mimi Haleyi in 2006 tot orale seks te hebben gedwongen.

Beide vrouwen hebben tijdens het proces emotioneel getuigd, net als andere die door de aanklagers waren opgeroepen in een poging een gedragspatroon van Weinstein als seksueel roofdier in de verf te zetten.

Rotunno, die als sceptisch tegenover de #MeToo-beweging bekendstaat, poneerde donderdag dat het openbaar ministerie niet kan aanvoeren dat de twee vrouwen geen verantwoordeljkheid droegen toen ze naar de hotelkamer van de machtige filmproducer gingen.

Weinstein heeft altijd ontkend dat de seks niet met instemming was. De verdediging heeft hem evenwel uit de getuigenbank gehouden.

