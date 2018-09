Venezuela blokkeert toegang tot nieuwsuitzendingen op internet

'Al meer dan tien jaar is de Venezolaanse regering haar bevoegdheid om de media te reguleren aan het uitbreiden en misbruiken', stelt de mensenrechtenorganisatie. 'Ze heeft op agressieve wijze het aantal dissidente media verminderd.'

Een beperkt aantal kranten, websites en radiostations blijft de regering bekritiseren, maar door de angst voor represailles neemt de zelfcensuur toe, aldus HRW.

Belangrijke nieuwskanalen

Steeds meer Venezolanen zoeken nieuws op het internet. Maar het staatsbedrijf CANTV, de belangrijkste internetprovider van het land, heeft de afgelopen maanden herhaaldelijk de toegang geblokkeerd tot belangrijke nieuwskanalen zoals La Patilla, El Nacional en El Pitazo, meldt de Venezolaanse organisatie Redes Ayuda.

Slechts de helft van de Venezolanen heeft internet, zegt IPYS, een organisatie die op de vrije meningsuiting toeziet.

'De regering van Nicolás Maduro bagatelliseert flagrante misbruiken door veiligheidstroepen en ontkent het bestaan van de humanitaire crisis in het land en de uittocht van Venezolanen', stelt Human Rights Watch. 'Ze geeft ook geen informatie van algemeen belang, zoals nauwkeurige statistieken over de gezondheidscrisis in het land.'

Zware crisis

Venezuela verkeert in een bijzonder zware crisis. De inflatie swingt de pan uit, bedrijven sluiten massaal, de armoede neemt toe, malaria rukt weer op. Honderdduizenden Venezolanen vluchten het land uit, een in Latijns-Amerika nooit eerder geziene migratie.

Espacio Público, een andere Venezolaanse organisatie die toeziet op de vrijheid van meningsuiting, diende vorig jaar 31 informatieverzoeken in bij de overheid, onder meer over de toegang tot drinkwater, het budget van de politie en de milieu-impact van olievervuiling door een staatsbedrijf.

Er kwam geen reactie. Dit jaar diende Espacio Público opnieuw 40 verzoeken in, opnieuw zonder antwoord. De Venezolaanse grondwet voorziet nochtans in het recht op toegang tot informatie.

HRW publiceert zijn communiqué naar aanleiding van de Internationale Dag voor Universele Toegang tot Informatie op 28 september. Volgens de Unesco maakt het recht om informatie te zoeken en te krijgen integraal onderdeel uit van het recht op vrije meningsuiting.