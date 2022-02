In het kleine West-Afrikaanse land Guinee-Bissau is dinsdag een poging tot staatsgreep aan de gang, zegt de regionale landenorganisatie ECOWAS, dat die couppoging veroordeelt.

Ze roept de militairen op terug te keren naar de kazernes. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres roept dan weer op tot een 'onmiddellijke stopzetting' van de gevechten. Journalisten ter plaatse melden dat er geweervuur te horen was in de buurt rond het presidentieel paleis.

ECOWAS, dat bestaat uit 15 landen uit de regio, houdt de militairen 'verantwoordelijk voor de fysieke integriteit van president Umaro Sissoco Embalo en zijn regeringsleden', klinkt het in een persbericht. Guterres voegt er in een apart communiqué aan toe dat 'de democratische instellingen van het land gerespecteerd moeten worden'.

De Portugees zegt 'diep bezorgd te zijn over de berichten over zware gevechten in Bissau'. Dinsdagavond is nog weinig duidelijkheid over de gebeurtenissen in Bissau. Zo is nog niet duidelijk of de staatsgreep al dan niet gelukt is, en waar president en premier zijn.

Een plaatselijk journalist meldt aan de BBC dat er al twee doden gevallen zijn, een anonieme bron bij de veiligheidsdiensten zegt dat een politieagent omgekomen is. Betrouwbare bronnen melden die journalist dat de president en alle regeringsleden gevangen worden gehouden in een regeringsgebouw. Eerder op de dag hadden ongeïdentificeerde zwaarbewapende mannen dat gebouw aangevallen.

In de vroegere Portugese kolonie waren sinds 1980 al negen staatsgrepen of pogingen daartoe. Het land kampt met een gigantische schuld en een economie die zwaar leunt op buitenlandse hulp. De laatste jaren werd het een belangrijke draaischijf voor drugs uit Latijns-Amerika.

Situatie in Guinee-Bissau is onder controle, zegt president

De regering in het West-Afrikaanse Guinee-Bissau heeft na een dag met veel onduidelijkheid de touwtjes in handen. Dat zegt president Umaro Sissoco Embaló op Twitter. In een kort interview met Jeune Afrique voegt hij daaraan toe dat er veel doden gevallen zijn.

'Ik stel het wel, godzijdank', zegt Sissoco Embaló op Twitter. 'De situatie is onder controle van de regering. Ik bedank de bevolking van Guinee-Bissau en alle personen buiten ons land die ongerust waren over mijn regering en mij.' Vijf uur lang was er geweervuur te horen in de buurt van het regeringspaleis.

Volgens de president zijn daarbij veel doden gevallen. 'Dat is het werk van geïsoleerde elementen', aldus de president aan Jeune Afrique. Dinsdagavond staat er nog een tv-toespraak van de president gepland.

Staatsgrepenseizoen

Het lijkt wel staatsgrepenseizoen in West-Afrika: op korte tijd vonden er staatsgrepen plaats in Mali, Tsjaad, Guinée en onlangs nog in Burkina Faso. Ook in Guinée-Bissau hing de staatsgreep al langer in de lucht. De levensomstandigheden voor de bevolking zijn erbarmelijk en de staat is nagenoeg afwezig.

While politicians keep measuring their sizes, everyday B. Guineans are: starving, without good healthcare, without good education, without continuity. But yes, by all means continue fighting over who’s the machoest — yas. 🇬🇼 (@yasmeeener) February 1, 2022

