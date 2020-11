De uitspraken van paus Franciscus over geregistreerd partnerschap voor homoseksuelen staan niet voor een nieuwe leer van de Rooms-Katholieke Kerk. Dat heeft het Vaticaan laten weten in een brief aan ambassadeurs van de kerk in het buitenland.

De paus zei in een documentaire die op 21 oktober in première ging, dat homoseksuele mensen ook het recht hebben om een familie te vormen. 'Zij zijn ook kinderen van God. Niemand zou uitgesloten moeten worden om die reden. We moeten een wet maken waardoor ze wettelijk gedekt zijn. Daar sta ik voor.'

Volgens de brief van het Vaticaan zijn de antwoorden van de paus geknipt en geplakt en geeft hij antwoord op een andere vraag. Franciscus zou hebben gezegd dat homoseksuelen niet moeten worden verstoten door hun familie, dat antwoord was niet op de vraag over geregistreerd partnerschap. Het Vaticaan stelt ook dat de paus zei dat overheden iets moeten regelen voor geregistreerd partnerschap van mensen met hetzelfde geslacht, de kerk verandert de leer niet.

Een hoge Duitse priester stelt vraagtekens bij het bericht van het Vaticaan. De film is goedgekeurd door het hoofd van de kerk en werd op 21 oktober voor het eerst getoond. Een dag later hield het Vaticaan een ceremonie voor filmmaker Jevgeni Afinejevski. 'Dat ze nu de woorden afzwakken stelt het Vaticaan in een slecht daglicht en is slecht voor de paus.'

