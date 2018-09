Vaticaan bereikt voorlopige overeenkomst met China over benoeming bisschoppen

Het waren Antoine Camilleri, de vicesecretaris van het Secretariaat voor de Relaties met de Andere Staten van de Heilige Stoel, en de Chinese viceminister van Buitenlandse Zaken Wang Chao, die het akkoord zaterdag in Peking ondertekenden.

Het akkoord volgt volgens het Vaticaan op een 'lang proces van voorzichtige onderhandelingen, en voorziet in de mogelijkheid van periodieke evaluaties over zijn toepassing'. 'Het gaat over de benoeming van bisschoppen, een kwestie van groot belang voor het bestaan van de Kerk, en schept de voorwaarden voor meer samenwerking op bilateraal niveau', klinkt het in een mededeling.