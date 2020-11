In het eerste deel van zijn memoires 'Beloofd Land' blikt Barack Obama onder andere terug op zijn reizen rond de wereld als Amerikaans president en zijn ontmoetingen met andere wereldleiders. Dat komt met enkele opvallende karakterschetsen. Een overzichtje.

Vladimir Poetin

Obama vergelijkt de Russische president met de politieke baronnen uit de begindagen van zijn carrière in Chicago.

'Een wijkbaas - a ward boss - maar dan met kernwapens en vetomacht in de VN-Veiligheidsraad', zo citeren BBC World News en CNN uit het boek. 'Hij deed me denken aan het soort mannen dat de plak zwaaide in Chicago en die omkoping, fraude en incidenteel geweld als legitieme handelsinstrumenten beschouwden'.

Benjamin Netanyahu

Het is geen geheim dat de relatie van de Israëlische premier met Obama veel koeler was dan die met zijn opvolger Donald Trump.

'Benjamin Netanyahu kon charmant zijn', schrijft Obama. 'Maar door zijn beeld van zichzelf als de belangrijkste verdediger van het Joodse volk tegen rampspoed, kon hij bijna alles rechtvaardigen dat hem aan de macht zou houden.'

Nicolas Sarkozy

Voor de vroegere Franse president is Obama best genereus. Hij onthoudt van Sarkozy diens 'emotionele uitbarstingen' en 'overdreven retoriek' en vergelijkt hem met 'een figuur uit een schilderij van Toulouse-Lautrec'.

'Gesprekken met Sarkozy waren de ene keer amusant, dan weer irritant, met zijn handen voortdurend in beweging en zijn borst vooruit als een krielhaan.' Toch apprecieerde Obama zijn vrijmoedigheid, charme en energie. Hij prijst Sarkozy ook voor zijn steun aan de Amerikaanse waarden.

Angela Merkel

Dat laatste geldt ook voor Angela Merkel. De Duitse bondskanselier wordt omschreven als 'standvastig, eerlijk en instinctief vriendelijk'.

Obama erkent dat de Duitse bondskanselier aanvankelijk sceptisch tegenover hem was vanwege zijn verheven retoriek en spraakmakende vaardigheden. 'Ik nam er geen aanstoot aan, omdat ik dacht dat een afkeer van mogelijke demagogie waarschijnlijk gezond was voor een Duitse leider.'

David Cameron

David Cameron, tijdens de regeerperiode van Obama Brits premier, had volgens hem 'het zelfvertrouwen van iemand die het nooit echt moeilijk was gemaakt in het leven'. Obama stipt wel aan dat hij het oneens was met zijn politieke filosofie. Cameron 'hechtte veel waarde aan de orthodoxie van de vrije markt.'

Recep Tayyip Erdogan

De Turkse leider Recep Tayyip Erdogan, hoewel omschreven als 'hartelijk en over het algemeen ontvankelijk voor mijn verzoeken', geeft Obama fijntjes nog een veeg uit de pan. 'Ik kreeg sterk de indruk dat zijn toewijding aan de democratie en de rechtsstaat maar zolang zou duren als het zijn eigen macht ten goede kwam.'

'Promised Land', dat op 17 november meteen in 25 talen over de wereld verschijnt, is het eerste van twee delen.

Obama vergelijkt de Russische president met de politieke baronnen uit de begindagen van zijn carrière in Chicago. 'Een wijkbaas - a ward boss - maar dan met kernwapens en vetomacht in de VN-Veiligheidsraad', zo citeren BBC World News en CNN uit het boek. 'Hij deed me denken aan het soort mannen dat de plak zwaaide in Chicago en die omkoping, fraude en incidenteel geweld als legitieme handelsinstrumenten beschouwden'.Het is geen geheim dat de relatie van de Israëlische premier met Obama veel koeler was dan die met zijn opvolger Donald Trump. 'Benjamin Netanyahu kon charmant zijn', schrijft Obama. 'Maar door zijn beeld van zichzelf als de belangrijkste verdediger van het Joodse volk tegen rampspoed, kon hij bijna alles rechtvaardigen dat hem aan de macht zou houden.'Voor de vroegere Franse president is Obama best genereus. Hij onthoudt van Sarkozy diens 'emotionele uitbarstingen' en 'overdreven retoriek' en vergelijkt hem met 'een figuur uit een schilderij van Toulouse-Lautrec'. 'Gesprekken met Sarkozy waren de ene keer amusant, dan weer irritant, met zijn handen voortdurend in beweging en zijn borst vooruit als een krielhaan.' Toch apprecieerde Obama zijn vrijmoedigheid, charme en energie. Hij prijst Sarkozy ook voor zijn steun aan de Amerikaanse waarden.Dat laatste geldt ook voor Angela Merkel. De Duitse bondskanselier wordt omschreven als 'standvastig, eerlijk en instinctief vriendelijk'. Obama erkent dat de Duitse bondskanselier aanvankelijk sceptisch tegenover hem was vanwege zijn verheven retoriek en spraakmakende vaardigheden. 'Ik nam er geen aanstoot aan, omdat ik dacht dat een afkeer van mogelijke demagogie waarschijnlijk gezond was voor een Duitse leider.'David Cameron, tijdens de regeerperiode van Obama Brits premier, had volgens hem 'het zelfvertrouwen van iemand die het nooit echt moeilijk was gemaakt in het leven'. Obama stipt wel aan dat hij het oneens was met zijn politieke filosofie. Cameron 'hechtte veel waarde aan de orthodoxie van de vrije markt.'De Turkse leider Recep Tayyip Erdogan, hoewel omschreven als 'hartelijk en over het algemeen ontvankelijk voor mijn verzoeken', geeft Obama fijntjes nog een veeg uit de pan. 'Ik kreeg sterk de indruk dat zijn toewijding aan de democratie en de rechtsstaat maar zolang zou duren als het zijn eigen macht ten goede kwam.''Promised Land', dat op 17 november meteen in 25 talen over de wereld verschijnt, is het eerste van twee delen.