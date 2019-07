Het Braziliaanse regenwoud wordt onder de nieuwe rechts-populistische president Jair Bolsonaro in toenemende mate bedreigd door scheepvaart, ontbossing, sojahandel en dammenbouw. 'Niemand weet wat de regering van plan is.'

Gelegen op de oevers van de Braziliaanse Tapajós-rivier in de noordelijke deelstaat Pará lijkt Alter do Chão een waar paradijs. De rivier is er zo breed dat de overzijde onzichtbaar blijft. En, op een enkele visser na, is er in de verste verte geen boot te bespeuren. Wèl zijn er gifgroene leguanen, roze dolfijnen en een boom zo dik dat vijftien paar mensenarmen haar niet kunnen omhelzen.

...